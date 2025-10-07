บุณยศักฏ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ‘ภัทรลภา ลิมปิทีป’ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายบุณยศักฏ์ บุณยศิริเลศ Managing Director Avivy Advice ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวภัทรลภา ลิมปิทีป สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะสังคมศาสตร์ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567
โดยมี นายธัชกรพงศ์ กีรติสิงห์ช่วย ประธานกรรมการ บริษัท ที เอ็น พี บิลเลี่ยนแนร์ กรุ๊ป จำกัด และคุณแม่รัชมิ์ชญาดา พลเงินธนาศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีในบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติและภาคภูมิใจ
ในโอกาสนี้ นายบุณยศักฏ์ บุณยศิริเลศ ได้กล่าวอวยพรและแสดงความชื่นชมว่า “ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งเป็นผลจากความเพียรพยายาม ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของบัณฑิต ขอให้ความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่อนาคตที่มั่นคงและสดใส จงรักษาความดี ความขยัน และความซื่อสัตย์ไว้เป็นเข็มทิศนำทางชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคมต่อไป”
สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความยินดี และความอบอุ่นจากครอบครัวและผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุน ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษาและคนรอบข้างอย่างแท้จริง