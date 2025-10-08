อาดิดาส เผยโฉมรองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 Bangsaen21-2025

อาดิดาสเผยโฉมรองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 Bangsaen21-2025
อาดิดาส ผู้นำด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาระดับโลกและผู้สนับสนุนในการผลิตเสื้อแข่งขันและสินค้าที่ระลึกของงานวิ่ง Bangsaen21-2025 เปิดตัวรองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 รุ่นพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อการแข่งขัน Bangsaen21-2025 โดยเฉพาะ พร้อมวางจำหน่ายที่ร้านอาดิดาส และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป
Adizero Adios Pro 4 เป็นรองเท้าวิ่งที่อาดิดาสสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้นักวิ่งสามารถทำเวลาที่ดีที่สุดของตัวเอง คว้าชัยชนะในการแข่งขัน ตลอดจนถึงการสร้างสถิติเวลาที่ดีที่สุดในโลก จึงเป็นรองเท้าวิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเหล่านักวิ่งระดับโลก ขณะที่การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen21 ก็ถือเป็นงานวิ่งที่ได้รับการรับรองจากกรีฑาโลก (World Athletics) ระดับ Platinum Label เพียงงานเดียวในประเทศไทย โดยมีทั้งนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งระดับอิลิท (Elite) ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10,000 คนทุกปี
ในโอกาสนี้ อาดิดาส จึงได้วางจำหน่ายรองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 Bangsaen21-2025 ที่ออกแบบด้วยสีฟ้า (Ash Blue) ซึ่งเป็นสีประจำงาน Bangsaen21 มายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งยังสื่อถึงสีของท้องทะเลบางแสนอีกด้วย ตัดด้วยแถบเส้นสีเงิน (Silver Metallic) ที่เปรียบเสมือนชัยชนะหรือเหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักวิ่งที่สามารถพิชิตขีดจำกัดของตัวเองในการวิ่งสู่เส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งแผ่นรองรองเท้าด้านในด้วยรูปลิงที่เป็นมาสคอตประจำบางแสนซีรีย์ พร้อมทั้งเส้นทางวิ่งของ งาน Bangsaen21 และปิดท้ายด้วยการติดโลโก้ Bangsaen21 ที่ส้นรองเท้าด้านในอีกด้วย
รองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 Bangsaen21-2025 จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ราคา 8,000 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE @adidasthailand, ร้านอาริ รันนิ่ง, ร้านซูเปอร์สปอร์ต, ร้าน AVARIN และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้อแข่งขัน สินค้าที่ระลึก และกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆ ที่ อาดิดาส เตรียมให้กับการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้ที่ https://www.facebook.com/adidasTH และ https://www.facebook.com/miceandcom
การแข่งขัน Bangsaen21-2025 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม ที่บริเวณหน้าโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Bangsaen21