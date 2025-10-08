ตบสาวนครนนท์ตัดเชือกกับนครปฐม ศึกอคาเดมีลีก
การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ อคาเดมี ลีก ประจำปี 2568 ที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมหญิง สโมสรนครนนท์ ชนะ สโมสรฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี 3-0 เซต 25-15, 29-27, 25-19 ทีมนักตบสาวนครนนท์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ นครปฐม เอสเอสอาร์ยู ที่ตบเอาชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ 3-0 เซต 25-12, 25-14, 25-17
ขณะที่สโมสรแก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี ตบเอาชนะ สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี 3-2 เซต 17-25, 25-23, 25-18, 23-25, 16-14 สาวแก่นนคร ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ สโมสรสุพรีม ทิพย ชลบุรี – อีเทค ที่ตบชนะ สโมสรแอมบีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี 3-0 เซต 25-17, 25-8, 25-13 แข่งขันวันที่ 9 ตุลาคม ทีมหญิง เริ่มเวลา 14.00 น.
สำหรับในวันที่ 8 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมชาย เริ่มเวลา 10.00 น.