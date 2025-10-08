โค้ชตึกนำทัพสื่อตรวจสระว่ายน้ำซีเกมส์ ยัน 1 พ.ย. เสร็จพร้อมใช้
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้นำสื่อมวลชนเข้าดูความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม เพื่อคลายความกังวลและสงสัยว่าจะเสร็จทันหรือไม่
โดยจากการตรวจสอบความคืบหน้า ปรากฏว่า สระวอร์มได้เสร็จพร้อมใช้งานได้ ส่วนสระด้านในที่ใช้แข่งขันอยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพื้นสระในส่วนที่ติดตั้งโครงเหล็กสไลด์ เพราะสระแห่งนี้สามารถปรับความยาว 50 เมตร เป็น 25 เมตรได้ ส่วนที่นั่งก็ได้มีการปรับเรียบร้อยแล้วพร้อมติดตั้งเก้าอี้จำนวน 3,000 ที่นั่ง ส่วนฝั่งสระกระโดดน้ำที่ไม่ได้ใช้แข่งขันซีเกมส์ แต่ก็ใกล้เสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดส่วนพื้นสระ และแท่นกระโดด ขณะที่ห้องรับรองต่างๆ รวมถึงห้องพักนักกีฬา เหลือเพียงติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้น
นายธนาวิชญ์เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบวันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าการก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่ง เป็นไปตามไทม์ไลน์ ที่ทาง กกท.กำหนดไว้ทุกอย่าง ตอนนี้อุปกรณ์ที่สั่งมาจากต่างประเทศก็มารอพร้อมประกอบแล้ว และที่มั่นใจว่าเสร็จทันซีเกมส์เพราะการก่อสร้างเป็นรูปแบบใหม่ จะใช้การปูพื้นยางแทนการติดกระเบื้อง อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์เข้ามาติดตามการก่อสร้างโดยตลอด ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าต้องเสร็จทันซีเกมส์
นายธนาวิชญ์ ยังเผยต่อว่า สระแห่งนี้จะเป็นสระที่ทันสมัยที่สุดในไทย มีการปรับขนาดจาก 50 เมตร เป็น 25 เมตร มี 10 ลู่ จุได้ 3,000 ที่นั่ง สามารถจัดศึกใหญ่ระดับเอเชียได้ ส่วนระดับชิงแชมป์โลกก็จะได้แต่ต้องเพิ่มที่นั่ง ขณะที่ห้องรับรอง ห้องพักนักกีฬา และ ที่นั่งของประธาน ก็เสร็จเรียบร้อย ส่วนด้านนอกสระวอร์มก็ลงน้ำแล้ว และข้างหลังก็จะทำเป็นสำนักงานสมาคม วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ทุกอย่างต้องเรียบร้อย และนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์จะต้องเข้ามาซ้อม อีกทั้งเตรียมจัดแมตช์ว่ายน้ำมาสเตอร์อาเซียนชิงแชมป์สระสั้น (25 เมตร) เพื่อเป็นการทดสอบระบบก่อนการแข่งขันซีเกมส์
“เราได้เตรียมแผนสองเอาไว้ ถ้าสระเสร็จไม่ทันจะเอากีฬาว่ายน้ำไปแข่งที่ ม.เอแบค บางนา แล้ว จะโยกเอาระบำใต้น้ำไปแข่งที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต โดยจะขยับโปรแกรมของโปโลน้ำออกไป เพื่อให้ระบำใต้น้ำแข่งก่อน แต่ทั้งนี้ก็ขอยืนยันว่า สระว่ายน้ำ กกท. เสร็จทันซีเกมส์แน่นอน” เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯกล่าว