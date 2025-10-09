เรปโซล ฮอนด้า เปิดซีซั่นสุดเหนือชั้น เหมาโพเดียมที่อันดอร์รา
โทนี่ โบ ควงกาเบียล มาเซลลี่ เพื่อนร่วมทีมจากเรปโซล ฮอนด้า เอชอาร์ซี ทำผลงานเปิดฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่ง ในศึก X-Trial World Championship 2026 สนามแรก ที่อันดอร์รา คว้าชัยชนะพร้อมเหมาอันดับที่ 1-2 บนโพเดียม ต่อสู้เอาชนะคู่แข่งในเกมสุดหินที่อันดอร์รา สนามแข่งขันที่ได้รับการยกย่องว่ายากและท้าทายที่สุดสนามหนึ่งในฤดูกาล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันที่สุดกดดัน แต่แชมป์โลก 38 สมัยจากเรปโซล ฮอนด้า เอชอาร์ซี อย่างโทนี่ โบ เครื่องร้อนโชว์ความเหนือชั้นได้ทันที แม้ต้องต่อสู้กับอุปสรรคในการแข่งขัน ก่อนคว้าชัยชนะในสนามแรกไปครองได้สำเร็จ และตอกย้ำความเหนือชั้นของนักบิดทีมฮอนด้า ด้วยการคว้าอันดับที่ 2 ของกาเบียล มาเซลลี่ ทีมเมตซึ่งทำ 2 นักบิดจากทีมฮอนด้ารั้งอันดับผู้นำในตารางแชมเปี้ยนชิพทันทีตั้งแต่สนามแรก ด้วย 20 คะแนน ของโทนี่ โบ และกาเบียล มาเซลลี่ เก็บคะแนนสะสมตามมาติดๆ 15 คะแนน
ทั้งนี้ การแข่งขัน X-Trial World Championship 2026 สนามที่ 2 จะไปแข่งขันกันในรายการ X-Trial Spain ที่มาดริด ประเทศสเปน ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้