อบจ.กำแพงเพชร จัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขัน King of Kamphaeng Phet 2025
นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดให้มีจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน ประเภทถนน ภายใต้ชื่อ “King of Kamphaengphet 2025” ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00น. ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานทั้งพัฒนาทักษะของการแข่งขันและเพื่อสุขภาพตามเส้นทางธรรมชาติอันสวยงามภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรและอำเภอพรานกระต่าย นอกจากนั้นยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะ“บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง”ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร มีบริการอาบน้ำแร่ แช่ฝ่าเท้า และพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม เหมาะแก่การออกกำลังกายและพักผ่อนในคราวเดียวกัน
สำหรับรูปแบบกิจกรรม การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันจักรยานเสือหมอบ (Road Race) แบ่งรุ่นตามช่วงอายุ แข่งขันระยะทาง กิโลเมตร จำนวน 200 คนและการปั่นเพื่อสุขภาพ (Fun Ride) สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ด้วยระยะทาง 24 กิโลเมตร จากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงสู่วัดเขาตะล่อมกวาง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหาร น้ำดื่มฟรี มีเงินรางวัล ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่นการแข่งขันพร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุตามจริงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป โดยรับจำนวนจำกัดตามประเภทที่กำหนด จากนั้นคูปองผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและ Facebook: สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร
อย่างไรก็ตามกิจกรรม “King of Kamphaengphet 2025” ถือเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรกีฬาในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ สร้างความสามัคคีในชุมชน และผลักดันจังหวัดกำแพงเพชรให้ก้าวสู่เมืองกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนอีกด้วย