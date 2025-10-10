10นักตบลูกเด้งไทยถึงอินเดีย บู๊ศึกเอเชียล่าตั๋วไปชิงแชมป์โลก
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชีย ประเภททีม “2025 ไอทีทีเอฟ-เอทีทีเอ เอเชี่ยน เทเบิลเทนนิส ทีม แชมป์เปียนชิพ” ที่ เมืองเมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม โดยนักกีฬาทีมชาติไทยชาย-หญิงทั้ง 10 คน พร้อมสต๊าฟโค้ชอีก 3 คน ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ศึกเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เป็นการแข่งขันในประเภททีมเท่านั้น โดยจะมี 22 ชาติในทวีปเอเชียเข้าร่วม ซึ่งในประเภททีมหญิงจะมี 20 ทีม และประเภททีมชายจะมี 22 ทีม ความสำคัญของศึกชิงแชมป์เอเชียปีนี้คือจะนำเอา 13 ทีมที่มีอันดับดีที่สุดทั้งประเภทชายและหญิงรับสิทธิ์ไปแข่งขัน “เทเบิลเทนนิส ประเภททีม ชิงแชมป์โลก 2026” ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปีหน้า ทั้งนี้ทีมลูกเด้งหนุ่ม-สาวของไทยต่างอยู่ในดิวิชั่น 1 เช่นกัน โดยผลงานที่ดีที่สุดของลูกเด้งสาวไทยคือเคยจบอันดับที่ 5 เมื่อปี 2023 ส่วนทีมชายเคยจบอันดับที่ 10 ขณะที่ผลงานล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว ทีมหญิงไทยจบอันดับที่ 7 และทีมชายไทยจบอันดับที่ 12
นายณัฐวุฒิกล่าวถึงนักกีฬาตัวแทนประเทศชุดนี้ว่า 10 นักกีฬาชุดนี้จะเป็นชุดที่รอสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์เดือนธันวาคมนี้ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพ ดังนั้นแมตช์รายการนี้จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมไปในตัว โดยทีมหญิงแน่นอนว่า “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง, “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร และ “บัว” จิณห์นิภา เสวตรบุตร 3 ตัวหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ แต่ “แตงโม” ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน กับ “การ์ตูน” วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน ก็ถือเป็นกำลังเสริมที่ดีที่ต่างมีประสบการณ์ในการเล่นอาชีพต่างแดน ส่วนประเภททีมชายความเก๋าประสบการณ์ของ “บอล” ภาคภูมิ สงวนสิน กับ “เป็ด” ศรายุทธ ตันเจริญ จะยังคงเป็นผู้นำทัพ ส่วนมือ 3 ที่จะมี “มิกซ์” ภูริพงษ์ แซ่ลี้, “นาวิน” นาวิน เมฆอัมพร และ “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ คงต้องให้ผู้ฝึกสอนพิจารณาไปเป็นนัดๆ ว่าใครเหมาะจะพบกับคู่แข่งแบบใด โดยมี “โค้ชต้อม” อาสาฬห์ อมรรัตนสุชาติ, “อาจารย์ไกรวัล” ไกรวัล ศุภประเสริฐ และ “โค้ชหนุ่ย” สานนท์ วงศ์แก้ว เป็นสต๊าฟโค้ชผู้ฝึกสอน
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ กล่าวต่อว่า สิ่งที่เป็นกังวลคงเป็นเรื่องสภาพความฟิตที่นักกีฬาเดินทางถึงอินเดียในช่วงเย็นแล้วเช้าวันต่อมาต้องลงทำการแข่งขันเลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องการจับสายแบ่งกลุ่ม เพราะจะชี้ได้เลยว่าเรามีโอกาสเข้าได้ลึกได้ประมาณไหน อย่างไรก็ดีสมาคมฯ คาดหวังว่าทัพเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยจะสามารถติด 13 อันดับแรกคว้าสิทธิไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้ทั้งชายและหญิง รวมทั้งทำผลงานได้ดีกว่าชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้ว
“ในฐานะนายกสมาคมอยากขอให้แฟนๆ เทเบิลเทนนิสไทยช่วยส่งกำลังใจให้กับเด็กชุดนี้กันเยอะๆ เพราะเป็นชุดความหวังที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันซีเกมส์ด้วย ผมเชื่อว่านักกีฬาของไทยเราจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากที่สุดและทำผลงานสุดความสามารถพร้อมคว้าโควต้ากลับมาให้ประเทศชาติได้ภาคภูมิใจครับ” นายณัฐวุฒิ กล่าว