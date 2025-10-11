23 ทีมร่วมชิงชัยการแข่งขัน ชับซีโร่ ไอซ์ฮอกกี้

23 ทีมร่วมชิงชัยการแข่งขันชับซีโร่ ไอซ์ฮอกกี้
เปิดฉากอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขัน “ซับชีโร่ ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนต์ 2025” มี 23 ทีม เยาวชน ร่วมประชันฝีมือชิงความยิ่งใหญ่
การแข่งขัน “ซับชีโร่ ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนต์ 2025” ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม เป็นการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งระดับเยาวชนครั้งยิ่งใหญ่สุดในเมืองไทย ชิงถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา โดยมี หม่อมหลวง กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ธนาธร สุวิชา ผู้อำนวยการบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรัป จำกัด, พิพัฒน์ เชิดชิด ผู้จัดการทั่วไป ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ และ พรพรรณ พิชยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้า เมกา บางนา ร่วมเปิดการแข่งขัน
ทาง ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ร่วมกับ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ร่วม จัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในระดับเยาวชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 23 ทีม แบ่งการแข่งขันออกตามประเภทอายุ ดังนี้
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี จำนวน 6 ทีม คือ ยัง ดั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black), ยัง ดั๊ก
ออเรนจ์ (Young Ducks Orange), กริชลี แบร์ (Grizzly Bears), แบงค็อก คิงส์ (Bangkok Kings),
ไอซ์เบรกเกอร์ส (Ice Breakers) และ นาคราช จูเนียร์ (Nakaraj Junior)
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี กลุ่มเอ 5 ทีม คือ ไอซ์เบรกเกอร์ส เอ (Ice Breakers A), ยัง ดั๊ก
ออเรนจ์ (Young Ducks Orange), บีเคเค ไทยแลนด์เดอร์ส (BKK Thailanders), กริชลี แบร์ (Grizzly Bears), นาคราช จูเนียร์ (Nakaraj Junior) กลุ่มบี 4 ทีม คือ ไอซ์เบรกเกอร์ส บี (Ice Breakers B), ยัง ตั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black), แบงค็อก แร็พเตอร์ (Bangkok Raptors) และ แบงค็อก วอริเออร์ (Bangkok Warriors)
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่มเอ 4 ทีม คือ ยัง ดั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black), ไอซ์เบรก
เกอร์ส (Ice Breakers), เชียงใหม่ จูเนียร์ (Chiangmai Junior) และ กริชลี แบร์ (Grizzly Bears) กลุ่ม บี 4 ทีม คือ ยัง ตั๊ก ออเรนจ์ (Young Ducks Orange), นาคราช จูเนียร์ (Nakaraj Junior), แบงค็อก แร็พเตอร์ (Bangkok
Raptors) และ บีเคเค ไทยแลนต์เดอร์ส (BKK Thailanders)
การแข่งขัน คู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันในประเภทเยาวชน อายุ 8 ปี กริชลี แบร์ (Grizzly Bears) ชนะ ยัง ตั๊ก ออเรนจ์ (Young Ducks Orange) 9-1
ส่วนอีกคู่ ไอซ์เบรกเกอร์ส (Ice Breakers ) ชนะ ยัง ตั๊ก ออเรนจ์ (Young Ducks Orange) 29-0
ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ สนามชับชีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา