ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ คว้าทองเอเป้ วันแรก ฟันดาบยู-โอเพ่น
การแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ “ยู-โอเพ่น ทีม แชมเปี้ยนชิพส์ 2025” ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีมในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ รวมถึงโรงเรียนเหล่าทางทหารอีกด้วย แข่งขันที่ลานแสดงสินค้า ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
โดยการแข่งขันวันแรก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง ในประเภทเอเป้ทีมชาย และเอเป้ทีมหญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก
ประเภทเอเป้ทีมชาย เป็นการชิงชัยกันระหว่าง ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บี ที่มีการรวมตัวกันของนักกีฬาระดับชาติถึง 3 คน ได้แก่ พลภูมิ จึงอำนวยชัย, ธนดล กลิ่นนิ่มนวล และ รามิลเทพ เบลี่ย์ อีกทั้งยังมีซูเปอร์ซัพอย่าง จิรธนะ ยศยิ่งธรรมกุล โดยพบกับทีมจากโคราชอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ประกอบด้วย ชินพัฒน์ ดำพงษ์, ภวัต แซ่กู้, พาณาสน์ อุ่นจิต และ ธวัชชัย หอมเย็น
ผลปรากฏว่า ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บี อาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่า เอาชนะไปด้วยสกอร์ 5 ต่อ 1 คว้าเหรียญทองไปครอง ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ด้านเอเป้ทีมหญิง นักกีฬาจากโคราชก็ได้เข้าชิงทองเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มี ปทิตตา ชะบังรัมย์, อภิญญา ใจเที่ยง, นันทิยา ปลอดภัย และ นิษฐเนตร เทียมไธสง พบกับทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พรชิตา พึ่งขุนทด, วรรณธนาต์ ธนรัตนะพันธ์ และ ปานฟ้า วรนุช ผลปรากฏว่า ทีมจากโคราชพ่ายไปอย่างเฉียดฉิว ด้วยสกอร์ 4 ต่อ 5 ได้เพียงเหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองเป็นของสาวเมืองกรุงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองเหรียญทองแดงร่วมกัน
ในวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม) มีชิงชัยกัน 2 เหรียญทอง ในประเภทฟอยล์ทีมชาย และฟอยล์ทีมหญิง แข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรี