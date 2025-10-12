ไอซ์ฮอกกี้ไทยฟิตเข้ม มั่นใจคว้า 2 ทองซีเกมส์
ความเคลื่อนไหวของทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ทั้งทีมชายและทีมหญิง ที่ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ลานไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีน่า ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงในศึกซีเกมส์ โดยทั้ง 2 ทีมยังไม่ได้ตัด 23 คนสุดท้าย และยังซ้อมรวมทีมชาย 30 คน และ ทีมหญิง 30 คน
ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิง เปิดเผยว่า ในซีเกมส์ครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเราได้มีการบรรจุทีมหญิงลงชิงชัยเป็นครั้งแรก ซึ่งทีมหญิงในอาเซียนนั้นก็มีหลายประเทศที่มีการทำทีมไอซ์ฮอกกี้ ซึ่งเราก็มั่นใจในทีมหญิงของไทยที่มีความพร้อมและศักยภาพที่ดี เนื่องจากเรามีวิทยาศาสตร์กีฬาที่ช่วยด้านกายภาพของทีมหญิงให้แข็งแรงกว่าชาติอื่นๆ รวมทั้งทีมสต๊าฟโค้ชที่มีคุณภาพ
นายกไอซ์ฮอกกี้ไทยเปิดเผยอีกว่า ทีมชายปีนี้เราได้เปิดโอกาสให้เยาวชนชุดยู18 กับ ยู20 เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ เพื่อเราต้องการผสมผสานระหว่างนักกีฬาทั้ง 2 รุ่น ให้ได้ทีมที่ดีที่สุด มีความสดบวกเก๋าไปพร้อมๆกัน อีกทั้งทีมชายไทยก็เป็นแชมป์เก่าซึ่งเราก็ไม่ประมาท เพราะหลายทีมก็พัฒนาขึ้นมาตามระบบของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ แม้ว่าเราจะมั่นใจในทีมชายของเราแต่ก็จะไม่ประมาทคู่แข่งได้เลย
“ทางสมาคมก็มีความพร้อมในทุกๆด้าน และอยากจัดซีเกมส์ให้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพ และเราจะสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ทุกคน แม้ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพก็จะมีจริยธรรมในการตัดสินที่เป็นธรรมกับทุกทีม กีฬามีแพ้มีชนะ แต่เราก็อยากคว้าชัยชนะทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อการได้ 2 เหรียญให้แก่ประเทศไทย” ม.ล.กฤษฎากล่าว
ขณะที่แพทริก ฟอร์สเนอร์ ดาวยิงของทีมไอซ์ฮอกกี้หนุ่มไทย ดีกรีนักแสดงนายแบบชื่อดัง เปิดเผยว่า เราเก็บตัวกันมานาน มีทั้งกลุ่มดาวรุ่งและกลุ่มซีเนียร์ ต้องขอชื่นชมน้องๆทุกคนที่แสดงถึงความกระหายในชัยชนะ มีพรสวรรค์ที่ดี และเข้าใจระบบรูปแบบการเล่น ซึ่งเราก็ไม่ได้กังวลคู่แข่งเลย เพราะเราจะโฟกัสที่ทีมเรามากกว่า มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไข พวกเราเป็นเหมือนครอบครัว และซีเกมส์ครั้งนี้เราก็มั่นใจมากที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้
ด้าน “น้องเกรซ” ธมิดา กุลธาดาปกรณ์ ผู้รักษาประตูของทีมหญิง เปิดเผยว่า ตอนนี้เราก็ซ้อมกันมาเยอะ เป็นชุดที่เราได้แชมป์เอเชียด้วยกัน ไปแข่งเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวด้วยกัน ไปแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพด้วยกัน ซึ่งเราก็มีความพร้อมมากในซีเกมส์ครั้งแรกของพวกเรา ตอนนี้ทีมหญิงมีเป้าหมายเดียวคือเหรียญทองซีเกมส์