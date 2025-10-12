ครีมสู้เต็มที่ก่อนพ่ายยามากูจิ คว้ารองแชมป์ขนไก่ฟินแลนด์
“ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 19 โลก สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะ ยามากูจิ มืออันดับ 4 ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 19-21, 16-21 คว้ารองแชมป์ไปครอง ในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ แบดมินตัน บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซุปเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น 2025” ที่ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
โดยในรอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว วันเดียวกัน “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 3 ของโลก พ่ายให้ โชว เทียน เฉิน มืออันดับ 9 ของโลกจากไต้หวันฉิวเฉียด 1-2 เกม 11-21, 21-13, 19-21 คว้ารองแชมป์ไปครอง