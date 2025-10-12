โตโยต้า กาซู ปิดฉากศึกเอ็นดูรานซ์ 8 ชม.คว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทาน
โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ปิดฉากการแข่งขัน “RAAT Thailand Endurance Championship 2025” หลังฝ่าด่านพิสูจน์ความแกร่งของทั้งรถและคนยาวนาน 8 ชม. จบสวยคว้าถ้วยอันดับ 1 ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ 4 ปีซ้อนไปแบบสมศักดิ์ศรี ในศึกสุดท้ายสนาม 4 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ส่งท้ายเอ็นดูรานซ์เรซนี้ท่ามกลางรถแข่งทั้ง 40 คัน เดิมพันด้วยตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย
รุ่น D2 Touring Car ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport รถหมายเลข 20 ขับโดยณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ หวดกันไม่ยั้งใช้ทีมเวิร์คจบการแข่งขันคว้าอันดับ 1ของทั้งรุ่นและแบบโอเวอร์ออล วิ่งรวม 234 รอบสนาม เป็นทั้งแชมป์สนามและรับแชมป์ประจำปีถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง
หมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ เดิมพันท้าชิงแชมป์ประจำปีถ้วยพระราชทานฯ เจอดราม่าตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขันทำให้ตกไปอยู่ท้ายเกม แต่สุดท้ายด้วยฝีมือไล่ไต่อันดับกลับมาปิดเกมไปด้วยอันดับ 3 ทั้งในรุ่นและแบบโอเวอร์ออล วิ่งรวม 225 รอบสนาม
รุ่น D3 Compact Car ด้วยหมายเลข 29 Yaris Ativ ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม และ นรรัศมิ์ อภิวาท จบอันดับ 1 ของรุ่นและอันดับ 4 แบบโอเวอร์ออล รวม 223 รอบสนาม
ด้านรถหมายเลข 39 Yaris HB Turbo ขับโดย กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และ ชิบะ เคนทาโร ทำผลงานดีไม่แพ้กันคว้าอันดับ 2 ของรุ่นและอันดับ 7 แบบโอเวอร์ออล รวม 221 รอบสนาม
สุดท้ายในรุ่น Super NZ Lady ด้วยรถ Vios CVT หมายเลข 89 ขับโดย กิติยา ธีรวัฒน์วาที และศิริภากรณ์ แยบยนต์ ผนึกกำลังโชว์ผลงานเยี่ยม จบอันดับ 2 ของรุ่นและอันดับ 21 แบบโอเวอร์ออลรวม 193 รอบสนาม และยังเป็นแชมป์ประจำปีในรุ่นนี้อีกด้วย
หลังจบการแข่งขัน นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัดโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กล่าวว่า ถือเป็นการปิดฤดูกาลเอ็นดูรานซ์ RAAT 2025 ที่สวยงามสำหรับทีมเรา ตลอด 8 ชม.ของการแข่งขันเต็มไปด้วยแรงกดดันและท้าทาย ด้วยแผนการและการตัดสินใจที่เฉียบคม ทั้งนักแข่งและทีมงานทุกส่วนประสานกันยอดเยี่ยม ทำให้รถทุกคันได้ขึ้นโพเดียม และรักษาแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ ต่อเนื่องได้อีกปีเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรามาก
แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กับอีก 2 ศึกความเร็วส่งท้ายปี คือ การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “TSS The Super Series 2025” สนาม 5 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน และรายการ “IDEMITSU SUPER ENDURANCE THAILAND 2025” แข่งขันรถยนต์มาราธอน 12 ชั่วโมงเที่ยงวันยันเที่ยงคืน ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand