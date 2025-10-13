ธรรมศาสตร์เก็บทองเซเบอร์ทีมหญิง ปิดฉาก 3 แชมป์ ศึกฟันดาบยู-โอเพ่น
การแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ “ยู-โอเพ่น ทีม แชมเปี้ยนชิพส์ 2025” ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีมในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ รวมถึงโรงเรียนเหล่าทางทหารอีกด้วย แข่งขันที่ลานแสดงสินค้า ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ชิงชัยกัน 2 เหรียญทอง ในประเภทเซเบอร์ทีมชาย และเซเบอร์ทีมหญิง
ประเภทเซเบอร์ทีมหญิง ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมจากจุฬาลงกรณ์ นักกีฬาประกอบด้วย กัณฐ์รวี ฑีฆะ, ญาณิศา คัยนันท์, ไอศิกา โชเด็น เสมาภักดี และ ปพิชญา ทองอินทร์ ในขณะที่ทีมธรรมศาสตร์ มี สิริกัญญา เดชะคุณาพงศ์, ปุณยนุช พิทักษ์ดวงกมล, ปาริชาติ โกลาน และ ชุติกาญจน์ ภู่สำราญวิไล เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุก ผลัดกันทำแต้มได้อย่างสูสี แต่ช่วงท้ายเกมปรากฏว่า ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นฝ่ายคว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์ 5 ต่อ 3 ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประเภทเซเบอร์ทีมชาย เป็นการชิงชัยกันระหว่าง ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอ และบี โดยทีมเอ มีฝีมือระดับชาติอย่าง ศุภณัฐ ไชยนาเคนทร์, พงษ์พิพัฒน์ งามนุช และ ศุภณัฐ รัตนค้ำชูวงศ์ ในขณะที่ทีมบีประกอบด้วย ธีร์เดช ธีรักษพันธ์, ปัณณธร ศรีโสภาพ และ ธนพงษ์ บุญชด ผลเป็นไปตามคาด ทีมเกษตรศาสตร์ เอ เอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น 5 ต่อ 1 ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนเหรียญรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง ที่ 3 เหรียญทอง กับอีก 1 เหรียญเงิน ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองอันดับ 2 ที่ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ลำดับ 3 ที่ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง