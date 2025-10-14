บัณฑิตเอเชีย-ราชมงคล ธัญบุรี คว้าชัยศึกวอลเลย์บอลอาชีพโปรชาลเลนจ์
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาลเลนจ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2568 ที่ยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
คู่แรก ประเภททีมชาย บัณฑิตเอเชีย-เมืองพล พบ นาวี 2024 วีซี ผลปรากฎว่า บัณฑิตเอเชีย-เมืองพลเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ด้วยกับเอาชนะนาวี 2024 วีซี 3-0 เซต 25-17, 25-18, 25-22
ทำให้สโมสรบัณฑิตเอเชีย-เมืองพล ลงสนาม 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 เช่นเดียวกับสโมสรนาวี สำหรับนัดต่อไปบัณฑิตเอเชีย-เมืองพล จะพบกับ ราชมงคล ธัญบุรี (14 ต.ค.) ขณะที่นาวี 2024 จะพบกับสตรองวิง เซนเซ (15 ต.ค.)
อีกคู่ บีวีเอ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ วีซี ลงสนามนัดแรก พบกับ ราชมงคล ธัญบุรี วีซี และเป็นราชมงคล ธัญบุรี เล่นได้ดีกว่า เอาชนะ บีวีเอ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ วีซี 3-0 เซต 25-23, 25-14 และ 25-21
ราชมงคล ธัญบุรี ลงสนามสองนัด ชนะ 1 แพ้ 1 นัดต่อไปจะพบกับ บัณฑิตเอเชีย (14ต.ค.) ด้านบีวีเอ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ ประเดิมแพ้ในนัดแรกยังไม่มีคะแนน นัดที่สองพรุ่งนี้พบสตรองวิง เซนเซ
วอลเลย์บอลลีกอาชีพ โปรชาลเลนจ์ 2026 ในประเภททีมชาย มี 5 ทีมร่วมแข่งขันได้แก่ เซนเซ วีซี, บัณฑิตเอเชีย เมืองพล, นาวี 2024 วีซี, ราชมงคลธัญบุรี วีซี และ แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหา 2 ทีมที่ดีที่สุด ขึ้นไปเล่นในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2026 ต่อไป