กกท. ประสานกรมราชทัณฑ์ ทาบ ‘เสก โลโซ’ ร้องเพลงเชียร์ซีเกมส์ อาจโผล่ร่วมพิธีเปิดที่ราชมังฯ
กกท. ร่วมมือกับ กรมราชทัณฑ์ เตรียมนำผู้ต้องขังที่ฝึกมวยไทยขึ้นโชว์ในพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมประสานขอตัว “เสก โลโซ” ร้องเพลงเชียร์นักกีฬาไทยสร้างสีสันและแรงบันดาลใจ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ว่าพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 9 ธันวาคม 2568 นี้ ทุกอย่างได้ถูกเตรียมการไว้หมดแล้ว แม้จะยังบอกอะไรไม่ได้มาก เพราะต้องการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวอาเซียนทุกคนได้เห็นพร้อมกัน แต่รับรองว่าอลังการ น่าตื่นตาตื่นใจและไม่ล้าสมัยแน่นอน
ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยต่อไปว่า สิ่งที่บอกได้ตอนนี้คือ เราได้รับความร่วมมือจาก กรมราชทัณฑ์ ที่มีการลงนามในเอ็มโอยู กับ กกท. ซึ่งภายในกรมราชทัณฑ์ มีค่ายมวยและมีผู้ต้องขังหลายคนเรียนมวยไทยอยู่แล้ว โดย กกท.ได้พิจารณาถึงศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ก็จะได้ประสานขอตัวผู้ที่ฝึกมวยไทยมาร่วมแสดงโชว์ในพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ นอกจากนี้ยังจะขอตัว เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ซึ่งเป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมดีมาก และเคยช่วยงานของกรมราชทัณฑ์ด้วยการแสดงดนตรีมาแล้ว และส่วนตัวของ เสก โลโซ ก็ชอบกีฬาอยู่ด้วย กกท.จึงอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสีสัน สร้างแรงบันดาลใจผ่านเพลงเชียร์ ซึ่งเราจะขออนุญาตกรมราชทัณฑ์ ขอตัว เสก โลโซ มาช่วยงานกีฬาของประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้
“พี่เสก อาจจะมาแต่งเพลงและร่วมร้องเพลงเชียร์ซีเกมส์ รวมทั้งอาจจะมาแสดงโชว์ในพิธีเปิดก็เป็นได้ คงต้องรอการเจรจาและขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ตามจากที่ได้หารือเบื้องต้น พี่เสกมีความยินดีที่จะมาช่วยงานเพื่อชาติ ซึ่งนอกจากพี่เสกแล้ว ยังมีเหล่าบรรดานักแสดง ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคน ที่เราติดต่อให้มาช่วยสร้างสีสันด้วยเช่นกัน เพื่อให้ซีเกมส์ครั้งนี้ มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นและเป็นครั้งที่ดีที่สุดอย่างที่ตั้งใจไว้” ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้าย