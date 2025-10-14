ภ.ป.ร.ผงาดแชมป์รุ่นโรงเรียน วชิราวุธโกย 3 แชมป์ประเทศไทย

ภ.ป.ร.ผงาดแชมป์รุ่นโรงเรียน วชิราวุธโกย 3 แชมป์ รักบี้ชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันรักบี้ 7 คน รุ่นเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคม และ คณะกรรมการบริหารสมาคมมาร่วมชมการแข่งขัน
โดยในประเภทเยาวชนมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี, รุ่นอายุ 14 ปี, รุ่นอายุ 16 ปี และ รุ่นโรงเรียน โดยในปีนี้คู่ที่เข้าชิงชนะเลิศรุ่นโรงเรียนจะได้สิทธิเข้าไปแข่งขัน “เอเชีย สคูล รักบี้ เซเว่นส์ 2025” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
แต่เนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ทำให้คู่ชิงต้องเลื่อนเวลาออกไปจนกว่าฝนจะหยุดตก ทำให้บางรุ่นคู่ชิงได้ทำการตกลงร่วมกันที่จะครองแชมป์ร่วมดังนี้ รุ่นอายุ 14 ปีหญิง พิมาย จ.นครราชสีมา ครองแชมป์ร่วมกับ เทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต, รุ่นอายุ 14 ปีชาย เป็น วชิราวุธ 1 ครองแชมป์ร่วมกับ วชิราวุธ 2, รุ่นอายุ 16 ปีหญิง เพชรบูรพา จ.ระยอง ครองแชมป์ร่วมกับ ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน และ รุ่นโรงเรียนหญิง ราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส ครองแชมป์ร่วมกับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี
สำหรับคู่ชิงในรุ่นอายุ 12 ปีหญิง เป็นศึกสายเลือดภาคใต้ ระหว่าง เทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต กับ อ่าวลึกใต้ จ.กระบี่ และเป็นทาง อ่าวลึกใต้ ชนะ 5-0 จุด ขณะที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ถือว่าเป็นม้ามืดของรุ่นอายุ 12 ปีชายเข้าชิงกับ วชิราวุธฯ แต่เป็นทาง วชิราวุธ เอาชนะไป 10-7 จุด, รุ่นอายุ 16 ปีชาย วชิราวุธ ชนะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ช่วงต่อเวลาพิเศษ 5-0 จุด หลังเสมอในเวลา 0-0 และ รุ่นโรงเรียนชาย ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ชนะ วชิราวุธ 15-12 จุด
หลังจบการแข่งขันทั้งหมด พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้รู้สึกดีใจมากๆ ที่มีทีมเข้าร่วมหลายร้อยทีม บ่งบอกถึงมีการพัฒนาเพิ่มประชากรนักกีฬารักบี้ไทย ต้องขอชื่นชมประธานภูมิภาคทั้ง 4 ท่าน ที่ช่วยวงการรักบี้ไทยได้มาก จากการพัฒนาในภูมิภาคของตัวเอง และปีนี้คู่ชิงชนะเลิศก็มีตัวแทนจากทั้ง 4 ภาคเข้าชิง ส่วนภาคใต้ปีนี้ถือว่ามีผลงานดี ทำให้เราได้เห็นนักกีฬาดาวรุ่งที่สมาคมเตรียมนำเข้าแคมป์ทีมชาติไทย ส่วนภาคอื่นๆก็มีนักกีฬาหน่วยก้านดีน่าจับตาหลายคนเช่นกัน
พ.ต.ท.กุลธน ยังเผยต่อว่า ปีนี้อาจจะมีเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมคือฝนตกหนักมาก ทำให้หลายเกมได้มีการยกเลิกหรือครองแชมป์ร่วมกัน ทำให้เราไม่ได้ดูเกมสนุกๆ แต่นักกีฬาทุกคนที่เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว และอยากให้นักกีฬาทุกคนอย่าทิ้งกีฬารักบี้ อยากให้ไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อ เพื่อในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสรับใช้ชาติ
“สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึง 4 ทีมคู่ชิงประเภทโรงเรียนทั้งชายและหญิง ให้กลับไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติในการแข่งขันรักบี้นักเรียนเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และอยากให้ทุกคนแสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่เพื่อคว้าแชมป์เอเชียให้ได้” พ.ต.ท.กุลธนกล่าว