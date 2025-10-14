นักตบชายหาดสาวไทย เดินทางไปลุยศึกเวิลด์ บีช โปรทัวร์ ชาลเลนเจอร์ ที่ฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน TG624 เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขัน FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge – Nuvali 2025 ณ เมืองนูวาลี ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 15–19 ตุลาคม 2568
สำหรับรายชื่อนักตบชายหาดสาวไทยชุดนี้ ประกอบด้วย ธาราวดี นาราพรลภัส, วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี, ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี, รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์ รวมทั้ง ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม พ.อ.อ. เพชรราช พุฒซ้อน, น.ต. สมชาย พินิจวงศ์ น.อ. นรสิงห์ เพียรเสมอ โดทยทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บคะแนนสะสมระดับโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันรายการสำคัญในระดับนานาชาติ
ด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ FIVB U21 Beach Volleyball World Championships 2025 ณ เมืองปวยบลา ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 14–20 ตุลาคม 2568
โดยรายชื่อคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ประกอบด้วย ทีมหญิง ศุจิภา ฤทธิลา และ สมิตตา ศรีมะโรงนาม, ผู้ฝึกสอน: พันจ่าเอก รุ่งเรือง ฐานวิเศษ ส่วนทีมชาย ปภาวิน มัญยะหงษ์ และ วิชญ วิเศษการ, ผู้ฝึกสอน: จ่าเอก รวีวัฒน์ น้อยเกิด