เปิดตัว 7 ศิลปินรุ่นใหม่โปรโมทซีเกมส์ – 12 ดาราร่วมถือป้ายประเทศพิธีเปิด
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สร้างมิติใหม่ให้กับวงการกีฬาไทย ด้วยการผนึกกำลังกับภาคเอกชนและสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025” ดึง 7 ศิลปินคนรุ่นใหม่ร่วมโปรโมทซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมเปิดตัว 12 ศิลปินและนักแสดงดังที่จะมาร่วมถือ “ป้ายประเทศ” ในพิธีเปิดศึกซีเกมส์ 2025
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงานแถลงข่าว “Friends of SEA Games 2025” พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชนและภาคบันเทิง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยใช้ 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา
ภายในงานได้รับเกียรติ จาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย, นางทักษญา ธีญานาถธนันชา กรรมการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประชาชนและแฟนคลับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ไฮไลท์สำคัญของงาน คือการเปิดตัว 7 ศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “Friends of SEA Games 2025” ได้แก่ “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, “บาส” หัสณัฐ พินิวัตร์, หล่งซื่อ ลี, “มอส” ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, “พาเวล” นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์, “ซี” พฤกษ์ พานิช และ “โทมัส” ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ ที่จะรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาและเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันในสนามจริง รวมถึงร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของชาติ
นอกจากนี้ ยังเปิดตัว “ตัวแทนแห่งมิตรภาพอาเซียน” เป็นศิลปินและนักแสดงดัง 12 คน ที่จะมาร่วมถือป้ายประเทศในพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย “มุก” วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, “ปีเตอร์แพน” ทัศน์พล วิวิธวรรธน์, “ไอซ์” อมีนา กูล, “โฟค” สุธิมา ก่อเกียรติวนิชาติ, “อันดา” อนันตา เตียวิรัตน์, “ลูกแก้ว” กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, “ต้นหลิว” เมธาพัฒน์ ฉิมกุล, “โบนัส” ณัฐวัฒน์เอี่ยมชื่น, “น้ำ” จุฑามาศ หวังสวัสดิ์, “ยูโด” ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์, “แมกก้า” ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล และ “บิ๊ก” ธนกร กุลจรัสสมบัติ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า โครงการ “Friends of SEA Games 2025” เป็นการรวบรวมศิลปิน ดาราบอยเลิฟและเกิร์ลเลิฟ ที่มาจากหลายค่ายในประเทศไทย มาช่วยโปรโมทและสร้างกระแสซีเกมส์ 2025 ตั้งแต่ช่วงก่อนและระหว่างแข่งขัน ซึ่งจุดมุ่งหมายนั้น กกท. อยากใช้กีฬาซีเกมส์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คนไทยและอาเซียน รวมถึงสร้างพลังให้คนไทยในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ทำให้เราได้เข้าถึงนักกีฬาและคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มแฟน ๆ ของแต่ละคนที่เป็นเด็กวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของเราที่จะได้เห็นเยาวชนสนใจกีฬามากขึ้น เล่นกีฬามากขึ้น โดยมีกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ดร.ก้องศักด กล่าวอีกว่า สำหรับมาสคอตซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นั้น ขอยืนยันว่า มาสคอตซีเกมส์ทั้งในรูปแบบ 7 สี 7 วัน และรูปสัญลักษณ์ลายธงชาติไทยอีก 2 ตัว จะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 อย่างครบถ้วน ซึ่งทั้ง 9 รูปแบบ จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในแต่ละช่วงของมหกรรมการแข่งขันทั้ง 2 รายการ โดยมาสคอตที่เป็นลายธงชาติจะใช้ในส่วนของพิธีการต่าง ๆ อาทิ การมอบเหรียญรางวัล ส่วนการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ หรือการผลิตของที่ระลึก จะมีการทำออกมาจำหน่ายครบทั้ง 9 ตัว