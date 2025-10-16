ส.กีฬาทางน้ำพอใจผลงานศึกเอเชีย วัดผลก่อนซีเกมส์ โปโลได้ตั๋วลุยอชก.แล้ว
ทีมกีฬาทางน้ำทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขันกีฬาทางน้ำชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองอาเมดาบัด ประเทศอินเดีย ระหว่างวัน 28 กันยายน – 11 ตุลาคม ที่ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง เป็นอันดับ 7 ของเอเชีย
สำหรับ 2 เหรียญทองได้จากว่ายน้ำลีลา Mixed Duet Free กันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร, สุพิชญา ทรงพันธุ์, พงศ์พิมพร พงศ์สุวรรณ และ Mixed Duet technical routine กันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร, พงศ์พิมพร พงศ์สุวรรณ, สุพิชญา ทรงพันธุ์
3 เหรียญเงิน จากว่ายน้ำลีลา Mixed Team, Mixed Free Routine, Mixed Technical Routine
8 เหรียญทองแดง จากว่ายน้ำลีลา Men’s Solo Free, Men’s solo Technical 2 เหรียญจากวิทธิกร เขตหิรัญกนก ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตรหญิง มีอา มิลลาร์ เวลา 1.03.56 นาที, กรรเชียง 200 เมตรหญิง มีอา มิลลาร์ เวลา 2.16.51 นาที, ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง กมนชนก ขวัญเมือง เวลา 2.12.83 นาที, ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรหญิง ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ เวลา 17.30.36 นาที, ฟรีสไตล์ 4×100 เมตรหญิง เวลา 3.54.21 นาที จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส, กมนชนก ขวัญเมือง, กมลลักษณ์ ตั้งนภากร, มีอา มิลลาร์, ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตรหญิงไทย เวลา 8.32.17 นาที มีอา มิลลาร์, ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์, จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส, กมนชนก ขวัญเมือง
ขณะที่โปโลน้ำ ทีมหญิงได้อันดับ 4 ทีมชายจบอันดับ 7
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ผลงานภาพรวมของทีมกีฬาทางน้ำไทยถือว่าน่าพอใจ โดยเฉพาะว่ายน้ำลีลาที่ได้เหรียญทอง และสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันรายการอื่นๆ ในอนาคตได้ ขณะที่โปโลน้ำนั้น อันดับที่ทีมไทยทำได้ การันตีโควต้าไปแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปีหน้าได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงแน่นอนแล้ว ส่วนว่ายน้ำการได้ 6 เหรียญทองแดงเป็นผลงานที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีในการทดสอบเวลา เพื่อเตรียมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ในเดือนธันวาคมนี้ หลังจากนี้หลายคนจะไปซ้อมต่างประเทศอีกครั้ง เพื่อให้พร้อมที่สุดก่อนซีเกมส์