จัดวิ่งยกทัพรันมันส์ยกทีม 7ธ.ค.นี้ ที่ศาลาว่าการกทม.
นายแทนไท สกุลวิจิตรสินธุ ผู้บริหาร บริษัท เรด ซี๊ด ครีเอชั่น จำกัด, นายจิรเดช สมภพรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด, นายชมพัฒน์ อัศวชินโชติ Executive Head – Motor Manufacturer Business บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งแห่งปี “ยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2” (Yoktub Run 2) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทีมลิง ทีมยักษ์ รักการวิ่ง” ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
นายแทนไทกล่าวว่า เราเป็นผู้จัดกิจกรรมงานวิ่งประเภทต่างๆ มามากกว่า 10 ปี สำหรับงานนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ ที่เราได้มีโอกาสจัดงานวิ่งในรูปแบบใหม่ ๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย และได้แสดงถึงศักยภาพของดีไซน์เนอร์ไทย ศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สายตาชาวโลก ผ่านกิจกรรมยกทัพรัน 2 ที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และโปรโมตการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเราคาดหวังว่า จากกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวจาก ยุโรป (+15%), เอเชียใต้ (+15%), อเมริกา (+8%), โอเชียเนีย (+8%) ให้มาท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ที่เราวางแผนไว้ และสำหรับงาน ยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2 ยกระดับความสนุกกว่าปีที่ผ่านมา
“ไฮไลต์งานอยู่ที่บรรยากาศและสีสันต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน โดยเราเน้นความเป็นไทย เราให้นักวิ่งเลือกได้ว่าจะอยู่ ทีมลิง หรือ ทีมยักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของงาน ผ่านตัวละครโขนจาก รามเกียรติ์ กระตุ้นการแข่งขันให้สนุกมากยิ่งขึ้น ผมในฐานะผู้จัดงาน ก็อยากเชิญชวนให้มาสนุกกันเยอะๆ มาร่วมกันจับจ่ายใช้สอยให้มากๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บริเวณรอบๆ สถานที่การจัดการแข่งขันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุน ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ และเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอด” นายแทนไทกล่าว
สำหรับยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ที่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จะแบ่งออกเป็นวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม., ฟันรัน 5 ก.ม. และวิ่งของเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัพเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/redseedrunningclub