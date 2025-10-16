3 ดาวรุ่งวินด์เซิร์ฟไทย ลุยศึกไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชี่ยน แชมเปี้ยนชิพ ที่จีน
สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬาดาวรุ่งเข้าร่วมชิงชัยศึกไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชี่ยน แชมเปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2568 ที่เมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน นำทัพโดย “วชิรวิทย์-รัชชานนท์-ชนัฐกานต์” เผยอาจจะส่งนักกีฬาลงชิงชัยเพิ่มเติมด้วย ด้าน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พ่อบ้านทีมโต้คลื่นไทย ยอมรับทัพไทยเสียเปรียบต้องแบกน้ำหนักเยอะ เหตุอายุเพียงแค่ 15 ปี แต่ต้องสู้กับนักกีฬารุ่นอายุ 19 ปี แต่จะใช้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและทดสอบคู่แข่งขันที่จะต้องเจอกันในศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชี่ยน แชมเปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2568 ที่เมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน โดยตอนนี้ยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยแน่นอนแล้วจำนวน 3 คน ดังนี้ รุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และรุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ ชนัฐกานต์ เจริญสุข อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอาจจะส่งนักกีฬาลงชิงชัยเพิ่มเติมด้วย
สำหรับรายการนี้ต้องยอมรับว่านักกีฬาทีมไทยค่อนข้างเสียเปรียบ เนื่องจากอายุแต่ละคนอยู่ที่ 15 ปี แต่ต้องไปแข่งขันในรุ่น 19 ปี เป็นรองทั้งเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกาย ทักษะ และประสบการณ์ โดยนักกีฬาชุดนี้จะเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ค.ศ.2026) ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ทางสมาคมฯ จึงจะใช้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและทดสอบคู่แข่งขันที่จะต้องเจอกันในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่กำหนดให้แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
“นักกีฬาไทยเคยลงแข่งขันสนามแข่งขันที่เซินเจิ้นมาแล้ว แต่สภาพลมค่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา บางครั้งลมจะเบามาก ทำให้ต้องใช้เทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วงแข่งขันค่อนข้างมาก ส่วนสภาพคลื่นทะเลไม่แรงมาก ตอนนี้ทางผู้ฝึกสอนได้เตรียมวางแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้ว โดยตนจะเดินทางไปร่วมติดตามการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาติดขอบสนามด้วย“ พ่อบ้านทัพโต้คลื่นไทย กล่าว
ทั้งนี้ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน จะเดินทางพร้อมด้วยนักกีฬาเดินไปเมืองเซินเจิ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน เอฟดี596 เวลา 19.05 น. มีกำหนดถึงเมืองเซินเจิ้น เวลา 22.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง