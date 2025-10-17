700คนร่วมบู๊พุมเซ่ประเทศไทย ได้ทดลองระบบก่อนเจ้าภาพซีเกมส์
นางสาววณิฐารัตน์ บุญศุภนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ประเภทพุมเซ่ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไส์แลนด์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม โดยมีนายธนทิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย นายสุริยา สุขสุภักดิ์ ผู้แทนจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด และลี นายอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทย ร่วมในพิธี
นายธนทิตย์กล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม ถือว่าน่าปลื้มใจมากที่ได้รับความสนใจจากนักกีฬามาแข่งขันมากถึง 700 คน มากกว่าปีที่แล้ว 500 คน โดยมีการแข่งขัน 1,400 อีเวนต์ รู้สึกดีใจที่พุมเซ่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งมาจากการที่นักกีฬาทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาอย่างมากมาย อยากเห็นนักกีฬามาแข่งขันแบบนี้กันเยอะๆ นอกจากนั้นการแข่งขันที่แฟชั่น ไอส์แลนด์ เป็นเหมือนการซ้อมก่อนใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม ซึ่งในซีเกมส์ก็จะจัดแข่งขันแบบมีแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่
เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดฯ กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาพุมเซ่ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ว่า โค้ชลี นายอน ยืนยันว่าเราพร้อมมากกับการแข่งขัน เมื่อดูจากผลงานที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าเราจะมีเหรียญทองในซีเกมส์อย่างแน่นอน ที่สำคัญรับทราบมาว่าพุมเซ่จะเป็นอีเวนต์แรกๆ ที่จะได้เหรียญทองให้กับทัพไทยในซีเกมส์ที่จะถึงนี้ การเป็นเจ้าภาพอาจจะมีความได้เปรียบคู่แข่งเล็กน้อย แต่การทำผลงานที่ดีนั้นมาจากความสามารถของนักกีฬาและการเตรียมพร้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องมากกว่า
“ผมต้องขอขอบคุณธอส.ที่สนับสนุนสมาคมเทควันโดมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาคมสร้างผลงานที่ดีในระดับโลกมากมาย” นายธนทิตย์กล่าว