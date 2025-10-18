เปิดรับผู้สนับสนุนเพิ่มโค้งสุดท้ายร่วมจัดซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์
ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ยังเปิดรับผู้สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อลดภาระรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยกำลังเจรจากับผู้สนับสนุนอีกหลายราย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการเปิดรับผู้สนับสนุนในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า หลังจากมีการเปิดตัวผู้สนับสนุน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ไปแล้ว ในงาน “Together We Rise” เมื่อปลายเดือนกันยายน 2568 ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ยังคงเปิดรับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีก เพราะเราต้องการผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนร่วมมาก ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการลดภาระของรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนในการจัดการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรม โดยระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาอีกหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทยมาโดยตลอด
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากที่จะได้เงินหรือสินค้า-บริการ ที่จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการแข่งขันแล้ว การทำแคมเปญร่วมกันของภาคเอกชนแต่ละรายจะเป็นการกระตุ้น สร้างกระแส สร้างการรับรู้ออกไปสู่วงกว้างมากขึ้น ยิ่งมีผู้สนับสนุนเข้ามาเท่าไหร่เรายิ่งยินดี เพียงแต่ขอให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการโฆษณาและการให้พื้นที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งแพ็กเกจใหญ่ ๆ ค่อนข้างเต็มแล้ว แต่แพ็กเกจรองลงมาเรายังเปิดรับอยู่
“ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเข้ามาสนับสนุน กีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ เรายังเปิดรับทุกองค์กร ทุกภาคส่วน รวมถึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับรายนามผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้แก่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท ติ๊กต๊อก (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), เครือเจริญโภคภัณฑ์: CP Group, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีออล, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ, True Money, อเมซ ซูเปอร์แอป (Amaze Super App), บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, SPORTS MALL, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สเปชยิม จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โซลิด กราวด์ มูฟเม้นท์ จำกัด, บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด, สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)