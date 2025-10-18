15ชาติบู๊ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล ลุยผลักดันให้เป็นที่นิยม จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
นางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันพิคเคิลบอลนานาชาติ รายการ “เอ็มแลบ ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปี้ยนชิพ 2025” ซึ่งจัดแข่งขันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่รักบี้ สคูล อินเตอร์เนชั่นแนล ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สำหรับไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปี้ยนชิพ 2025 จัดขึ้นภายใต้กติกาสากลระดับโลก และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีนักกีฬาจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, จีน, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ไต้หวัน, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, ลาว และอินโดนีเซียและมีรายการแข่งขันกว่า 800 รายการ ครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแต่ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม, หญิงเดี่ยว และชายเดี่ยว แบ่งรุ่นตามช่วงอายุ ได้แก่ 19+, 35+, 50+, และ 60+ รวมถึงการแบ่งระดับทักษะ ออกเป็น 3 ระดับ คือ Open, Advanced และ Intermediate เพื่อให้นักกีฬาทุกระดับได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท
นางทยากล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาพิคเคิลบอลในประเทศ และเป็นโอกาสที่จะได้สร้างการรับรู้กีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ยังได้การตอบรับจากนักกีฬาชาวไทย และชาวต่างชาติจากหลายประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในกีฬาพิคเกิลบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จํากัดอายุ ที่สําคัญแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาพิคเคิลบอลในภูมิภาคเอเชีย
นางทยากล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารองรับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เพื่อจดพิคเกิลบอลเป็นชนิดกีฬา เพราะปัจจุบันพิคเคิลบอล มีผู้นิยมเล่นจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ กกท. ดําเนินการจด พิกเกิลบอลเป็นชนิดกีฬาเรียบร้อย จะมีการยื่นเรื่องเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมพิคเคิลบอลแห่งประเทศไทยทันที
ขณะที่การแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ ทยา ทีปสุวรรณ กับ แคทรียา แมคอินทอช อดีตนักแสดงชื่อดัง ร่วมลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 50+ แพ้ให้กับ โจแอนเน่ แอเรีย กับ นิโคล เควก 1-11 คะแนน และ “อั๋น” โอลิเวอร์ พูพาร์ต อดีตนักแสดงชาย ลงแข่งในประเภทชายคู่อายุ 35+ ที่จับคู่กับซัน มหาสุวีระชัย เอาชนะ ศรันย์ พัวรัตนภาณพ กับ เตชิสต์ กระแสโสม 11-6 คะแนน