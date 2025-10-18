ก้อง สมเกียรติ เข้าป้ายที่ 18 ซิ่งออสเตรเลีย – ‘มารินี’ คว้าแต้ม
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริด 21 ต่อสู้ในกลุ่มได้ดีขยับขึ้นมาเข้าป้ายอันดับ 18 ขณะที่ ลูก้า มารินี นักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ควบรถแข่ง Honda RC213V ทะยานเข้าป้ายท็อป 8 ผงาดคว้าแต้มจาก สปรินต์เรซ ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 19 รายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ที่สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริด 21 ต่อสู้ในกลุ่มได้ดีขยับขึ้นมาเข้าป้ายอันดับ 18 ตามหลัง 28.945 วินาที ส่วน “โยฮันน์ ซาร์โก” ทีมเมทชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 คว้าอันดับ 12 ตามหลัง 12.104 วินาที
ด้าน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งชาวไทยหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย เจองานท้าทายในรุ่น โมโตทรี หลังกลับจากอาการบาดเจ็บในรอบ 3 เดือน ผ่านรอบควอลิฟายด้วยการคว้ากริดที่ 25 มาครอง เวลาต่อรอบ 1 นาที 37.006 วินาที จะได้เริ่มเกมจากแถวที่ 9
ขณะที่ ลูก้า มารินี นักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ควบรถแข่ง Honda RC213V ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบ ด้วยสถานการณ์สุดเข้มข้น โดย มารินี หมายเลข 10 ต่อสู้ได้ดีจนขยับขึ้นมาเข้าป้ายอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะ 8.938 วินาที คว้าแต้มสำคัญได้อีกครั้งในสปรินต์เรซ ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 จบเรซอันดับ 11 ตามหลัง 10.231 วินาที
ทั้งนี้ ศึก ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ รอบ “เมนเรซ” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 08.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 09.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 11.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV