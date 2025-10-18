พุมเซ่ประกาศคว้าทองแรกซีเกมส์ เอาฤกษ์เอาชัยให้ทัพนักกีฬาไทย
การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ประเภทพุมเซ่ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม แข่งขันเป็นวันที่สอง ไฮไลต์ประจำวันอยู่ที่การแข่งขันอยู่ที่ พุมเซ่เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 12-14 ปี ซึ่งรอบชิงชนะเลิศ พีรศักดิ์ แสนสนิท จาก SADUDEE TIGER THAI A ผ่านเข้ามาพบกับประวัติ ภู่ฤทธิ์ จาก WCR Taekwondo Team A ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า เป็นทางพีรศักดิ์ แสนสนิท ที่โชว์ลีลาท่ารำได้แข็งแรง ดุดัน เอาชนะใจกรรมการ และเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 8.667 – 8.466 คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนผลรอบชิงชนะเลิศ พุมเซ่เดี่ยวหญิงรุ่นอายุ 12-14 ปี สุกฤตา ปัญญาไตรรัตน์ จาก SADUDEE TIGER THAI A ชนะ พรพิมล สารเศวต จาก SADUDEE TIGER THAI D ด้วยสกอร์ 8.684 – 8.417 คะแนน
ทั้งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการมอบรางวัลถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ดังนี้ พุมเซ่ เดี่ยว ในรุ่น 10-11 ปี ยอดเยี่ยมฝ่ายชาย จิรณัฐ เบ็นไซปา จาก Piyawat Taekwondo A ฝ่ายหญิง พลอยพรรณ ศรีสว่าง จาก Dragon Gym Phuket A รุ่นอายุ 18-30 ปี ยอดเยี่ยมฝ่ายชาย พลัฏฐ์ จีระไกรโสธร จาก Petchsiam Taekwondo A ฝ่ายหญิง สาริศา นาคเกษม จาก Piyawat Taekwondo A
ขณะที่ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ฝ่ายชาย ตกเป็นของ จิรณัฐ เบ็นไซปา จาก Piyawat Taekwondo A ส่วนฝ่ายหญิงตกเป็นของจิรัชญา แสนโท จาก BC.Taekwondo Club A
ด้านโค้ชลีลี นายอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ที่ผ่านมาทีมมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง บวกกับมีแมตช์ที่เดินทางไปแข่งขันต่างแดนอยู่ต่อเนื่องเช่นกัน เชื่อว่าในซีเกมส์รอบทีมพุมเซ่ไทยจะเหรียญทองติดมือแน่นอน จากทั้งหมด 6 อีเวนต์ที่มีชิงชัย ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการชิงเหรียญทองอย่างเป็นทางการ นักกีฬาไทยจะประเดิมคว้าเหรียญทองแรก เอาฤกษ์เอาชัยให้กับทัพนักกีฬาไทยได้