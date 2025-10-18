สมาคมสุขศึกษาพลศึกษา จัดประชุมวิชาการแห่งชาติ 12-14 พ.ย. ที่ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

สมาคมสุขศึกษาพลศึกษา จัดประชุมวิชาการแห่งชาติ 12-14 พ.ย. ที่ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.) จัดงานใหญ่ เชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติที่นครปฐม 12-14 พฤศจิกายน
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “คุณภาพการ พลศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Quality Physical Education Toward Sustainable Development Goals) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน ที่แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไป ครู อาจารย์ ด้านที่เกี่ยวข้อง หรือนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยความยินดี
ภายในงานจะมีพิธีประกาศเกียรติคุณ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับบุคคลและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านการบริหาร, รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านวิชาการ, รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา, รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา, รางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติระดับประถมศึกษา และรางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายจากบุคลากรที่สำคัญในวงการพลศึกษาของไทย และวิทยากรจากจีน, สิงคโปร์ และเวียดนาม พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการอีกด้วย
“ตอนนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้นำองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตทางสุขศึกษา และพลศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ให้ความสนใจ ตอบรับในการส่งบุคลากร คณาจารย์ พร้อมนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งสำคัญหนนี้ และขณะนี้สมาคมฯ ยังเปิดกว้างในการรับผู้สนใจเข้าร่วมงานอีกจำนวนหนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณเฉลิมศรี ไวยรัตน์ 08-1305-5039 หรือ ที่ ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 08-1424-2843” รศ.ดร.วิชิต กล่าว