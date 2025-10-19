รวมพลซุป‘สตาร์! กีฬาโป๊กเกอร์ จัดงานเทหน้าตัก เดย์ 2025 เดินหน้ายกระดับดันสู่เวทีโลก
นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย พร้อมด้วย น.ส.อรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด ร่วมเปิดงาน “เทหน้าตัก เดย์ 2025” รวมพลซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาโป๊กเกอร์เบอร์ต้นของประเทศ และคนรักในกีฬาโป๊กเกอร์ ตบเท้าร่วมงานคับคั่ง ที่เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
นายธนา จุลพรรณศักดิ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโป๊กเกอร์ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านธุรกิจ กีฬา และการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยสมาคมมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคม และผลักดันโป๊กเกอร์ให้ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาเชิงปัญญาอย่างแท้จริง
“โป๊กเกอร์ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นกีฬาเชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยทักษะ การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ สมาคมฯ ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้โป๊กเกอร์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและถูกต้อง” นายธนา กล่าว
สมาคมฯ เตรียมเปิดช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเปิดรับสมัครสมาชิก โดยแบ่งประเภทสมาชิกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป, นิติบุคคล, สโมสร และกิตติมศักดิ์
ทั้งนี้ “โปรปุณณัตถ์” ปุณณัตถ์ ปุณศรี ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลข 0001 ของสมาคมฯ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการโป๊กเกอร์ไทย โดยสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทยพร้อมเปิดรับสมาชิกและพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาโป๊กเกอร์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระดับสากล
ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวชื่นชมการจัดงานสัมมนาล่าสุดโดยทีม “เทหน้าตัก” ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดได้อย่างมืออาชีพและมีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับวงการโป๊กเกอร์ในประเทศไทย
“ต้องขอชื่นชมทีมผู้จัดงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม ถือเป็นสัญญาณที่ดีของวงการโป๊กเกอร์ไทย และสะท้อนถึงศักยภาพของคนในวงการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
ขณะที่ น.ส.อรนิตย์ เอ่งฉ้วน เปิดเผยว่า เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างปรากฏการณ์รวมพลคนรักโป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศในงาน “เทหน้าตัก เดย์” ที่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ต้อนรับนักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับท็อปของเมืองไทย ทั้ง โปรปุณณัตถ์ ปุณศรี, “โปรเต็นท์” กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล และ “โปรพอล” ปาล ณัฐพัชรศิริ รวมถึงนักแสดงและเซเลบริตี้อีกมากมายที่มองเห็นคุณค่าของกีฬาโป๊กเกอร์
“งานของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่อีเวนต์ แต่คือสัญลักษณ์ของการยกระดับวงการโป๊กเกอร์ไทย อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด ‘Elevate Our Poker Community to the Next Level’ เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันโป๊กเกอร์ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะ ‘กีฬาแห่งสมอง’ (Mind Sport) ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ และกลยุทธ์ขั้นสูง เราขอประกาศอย่างภาคภูมิว่า ผู้เล่นไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง งาน เทหน้าตัก เดย์ 2025 คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญที่เราจะร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการโป๊กเกอร์ไทย และนำความสำเร็จกลับสู่ประเทศให้ได้ในอนาคตอันใกล้”
หนึ่งในไฮไลต์คือการเสวนา “โป๊กเกอร์คือเกมแห่งโชคจริงไหม?” โดยมี “โปรปุณณัตถ์” ปุณณัตถ์ ปุณศรี เบอร์หนึ่งทำเงินสูงสุดไทยที่มาพร้อมกับ “โปรเต๊นท์” กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล อันดับ 2 ผู้ทำรายได้รวมสูงสุดไทย และ “โปรพอล” ปาล ณัฐพัชรศิริ อันดับ 29 ในทำเนียบผู้ทำเงินสูงสุดไทย รวมถึง นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย มาแบ่งปันประสบการณ์ และแนวคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้แบบจริงจังจนก้าวเข้าสู่นักกีฬาโป๊กเกอร์อันดับต้นของเมืองไทย ด้วยประสบการณ์การพัฒนาด้านกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งจนเป็นที่ยอมรับบนเวทีสากล
อีกหนึ่งช่วงสำคัญคือการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Whale Poker App” และชุดบอร์ดเกม “Poker Arena” ที่จะช่วยให้นักโป๊กเกอร์ไทยได้พัฒนาทักษะเชิงลึกไปปรับใช้เรียนรู้และฝึกฝน พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของ TAENAATAK x Pokercode หลักสูตรสอนโป๊กเกอร์ระดับโลก ระบบการเรียนรู้แบบมืออาชีพให้กับผู้เล่น ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง มิสเตอร์ เฟดอร์ โฮลซ์ (Fedor Holz) แชมป์โป๊กเกอร์ชื่อดังระดับโลก มือหนึ่งของประเทศเยอรมนี และ “โปรเต๊นท์” กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล อันดับ 2 ผู้ทำรายได้รวมสูงสุดไทย