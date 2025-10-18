ซอฟท์บอลโลกปลื้มไทยจัดประชุมใหญ่อบอุ่น ยศไกรเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนั่งบอร์ดบริหาร
ตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาพันธ์กีฬาเบสบอลซอฟท์บอลโลก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 350 คนจาก 146 ประเทศจากทั่วโลก
สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ได้รับเกียรติจาก ผศ.พิมล ศรีวิกรณ์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เข้าร่วม จากนั้นเข้าสู่การประชุม ซึ่งมีริคคาร์โด้ แฟรคคารี่ ประธานสมาพันธ์เบสบอลซอฟท์บอลโลก เป็นประธาน
การประชุมสามัญนี้จะถูกจัดขึ้น ทุกๆ 2 ปี เวียนไปตามประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยปีนี้สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ประสบผลสำเร็จได้อย่างลุล่วง ตามนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างดี
ส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารแต่ละภาคพื้นทวีป รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์โลก ซึ่งนายยศไกร เพียรพาณิชย์พร นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกฯเลือกให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์โลก ในฐานะตัวแทนทวีปเอเซียด้วย
นายยศไกร เพียรพาณิชย์พร นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสมาพันธ์กีฬา เบสบอลซอฟบอลนานาชาติครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 350 คน ได้รับคำชมเชยจากสมาชิกว่าประเทศไทยจัดงานได้อบอุ่น สร้างความสามัคคีในหมู่ประเทศสมาชิกได้เป็นอย่างดี นอกจากการประชุมแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่จะมาพร้อมครอบครัว และอยู่ท่องเที่ยวในบ้านเราประมาณ 1 สัปดาห์ เชื่อว่าจะได้ท่องเที่ยวและรับรู้วัฒนธรรมไทยไปในตัวด้วย
“จากความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่ของสมาพันธ์กีฬาเบสบอลซอฟท์บอลโลกในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้คณะกรรมการบริหารและสมาชิกทุกประเทศเห็นในศักยภาพของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลไทย รวมถึงประเทศไทยซึ่งในอนาคตอาจจะได้รับโอกาสในการจัดการแข่งขันนานาชาติและระดับโลก ซึ่งจะกระตุ้นให้กีฬาซอฟท์บอลและนักกีฬาไทยมีการพัฒนาไปสู่ระดับต้นๆ ของเอเชียและระดับโลกด้วยเช่นกัน” นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลไทยกล่าว