รักบี้สาวคว้าที่ 3 ศึกเอเชีย เซเว่นส์ ซีรีส์ ทีมหนุ่มจบที่ 7
การแข่งขันรักบี้ 7 คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ “เอเชีย รักบี้ เอเมิเรตส์ เซเว่นส์ ซีรีส์ 2025″สนามสุดท้าย ที่ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงลงชิงชัยตามเป้าหมายคือทีมหญิงต้องติดอันดับ 1-3 เพื่อได้สิทธิไปเวิลด์รักบี้ชาลเลนจ์ซีรีส์ ส่วนทีมชายนั้นอย่างน้อยต้องจบอันดับ 1-6 เพื่ออยู่รอด
โดยทีมชายไทยนั้นอยู่กลุ่มบี ร่วมกับ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกมแรกหนุ่มไทยต้านญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-47 จุด แต่ในเกมที่สองและสาม หนุ่มไทยชนะยูเออี 17-5 จุด และ ชนะ ไต้หวัน 26-12 จุด จบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มบี แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะได้เป็นอันดับ 2 ที่ดีที่สุดจากทั้ง 3 กลุ่ม แต่ยังได้เข้าชิงอันดับที่ดีที่สุดคืออันดับ 5 ในรอบชิงอันดับ 5 ด่านแรกหนุ่มไทยไล่ถล่มสิงคโปร์ 32-0 จุด เข้าไปชิงอันดับ 5 ชนะยูเออี 26-12 จุด จบด้วยการคว้าอันดับ 5 ส่งผลให้ตารางคะแนนรวมทั้ง 2 เลก ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 7 ของตาราง ทำให้รอดตกชั้นในปีนี้
ด้านทีมหญิงไทยรอบแรกอยู่กลุ่มซี ร่วมกับ ฮ่องกง, สิงคโปร์ และ ศรีลังกา ซึ่งทัพสาวไทยก็ทำผลงานดีเอาชนะได้ทุกทีมไล่ตั้งแต่ต้อนฮ่องกง 17-5 จุด ถล่ม สิงคโปร์ 38-0 จุด และ ศรีลังกา 43-0 จุด เข้าไปรอบรองชนะเลิศพบกับ จีน แล้วก็เหมือนหนังม้วนเดิม เมื่อสาวไทยต่อสู้กับสาวหมวยใหญ่ได้อย่างสนุกสูสีจากที่ตามหลังห่าง ไล่ทำแต้มไล่ขึ้นมา 17-19 จุด แต่ก็ไม่ทัน จบลงด้วยสกอร์นี้ ต้องลงไปชิงอันดับ 3 กับ ฮ่องกง ที่โดน ญี่ปุ่นถลุงมา 0-31 จุด
รอบชิงอันดับ 3 ของสาวไทยลงสนามด้วยความมั่นใจจากผลงานที่ผ่านมา โดยไทยได้วางทรัยก่อนขึ้นนำ 5-0 จุด หลังจากนั้นเกมในสนามเริ่มดุเดือด รอบสนามด้านนอกบรรดาสต๊าฟโค้ชเริ่มตึงเครียด แม้จะนำอยู่แต่ก็ไม่น่าไว้ใจ จนสุดท้ายสิ่งที่คิดไว้ก็เป็นจริงเมื่อไทยมาเสียทรัยในช่วงท้ายเกมทำให้เสมอกัน 5-5 จุด จนหมดเวลา ต้องต่อเวลาพิเศษ ในช่วงนี้ถือว่าบีบหัวใจทั้ง 2 ฝ่าย แล้วโชคก็เข้าข้างสาวไทยเมื่อผู้เล่นฮ่องกงแท็กสูงเข้าที่คอ โดนใบเหลือง ทำให้ไทยได้เปรียบตัวผู้เล่น และก็ฉวยโอกาสนี้ เมื่อ “น้องแนน” รักษิณา นาวาแก้ว ได้ลูกจากริมเส้นแล้ววิ่งโยกหลอกและกระชากเข้าไปวางทรัย ช่วยให้ไทยเอาชนะไป 10-5 จุด คว้าอันดับ 3 และได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในศึกเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ สมัยที่ 4 ติดต่อกัน
หลังจบเกม “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แม้จะไม่ได้เดินทางไปกับทีม แต่ก็นั่งเฝ้าจอดูถ่ายทอดสดทุกแมตช์ กล่าวว่า ไม่รู้จะหาคำพูดไหนได้เลย เพราะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทั้ง 2 ทีมทำตามเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จ โดยก่อนไปแข่งขันสนามสุดท้ายรู้สึกเครียดและกดดันมาก แต่ครั้งนี้ ลูกหลานทั้ง 2 ทีม ทำให้ผมและคนไทยทุกคนมีความสุขจริงๆ เนื่องจากผลงานสนามแรกไม่ค่อยดี ทำให้สนามที่ศรีลังกาทุกอย่างมันบีบคั้นให้เราต้องชนะให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเป้าทีมชายอยู่รอดในตำแหน่งที่ 5 แต่ overall standing อยู่ใน อันดับ 7 กลางตาราง ส่วนทีมหญิงได้ไปต่อกับเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ ที่สามารถชิง อันดับ 3 เอเซีย กลับมาได้ ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก มันดีใจแบบสุดๆครับ
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวต่อว่า นักกีฬาทุกคนเล่นได้ดีเยี่ยมมาก ทีมชายโชว์ทีมเวิร์คความแข็งแกร่งทักษะชั้นเชิงยอดเยี่ยม แน่นอนเราแพ้ญี่ปุ่นที่เป็นทีมระดับโลกอันนี้ไม่เสียใจ และเป็นแผนที่โค้ชเย้ได้วางไว้ แต่หลังจากนั้นเราเก็บได้หมดทุกทีมชนะรวดจนได้อันกับ 5 อันนี้ชื่นชม รวมถึงจอห์น โด ผู้เล่นตัวใหม่ ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวและสามารถเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีม ได้อย่างยอดเยี่ยม และ ศรุต จันดา กัปตันทีมที่ทุ่มเทและ เป็นหลักของทีมได้มากๆ ส่วนทีมหญิงบอกเลยว่าใจสู้สุดๆ แม้กระทั่งเสียขวัญ ที่พึ่งแพ้จีนมา 2 จุด และ ด้วยสถานการณ์ที่ บีบมาก หลายคนงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ในสนามนี้ มีเกมรุกที่ดี เกมรับไม่ต้องพูดถึงทุกคนช่วยกันแท้คเกิ้ล แบบสวมหัวใจนางสิงห์ ช่วยกันเล่น ช่วยกันแท้ค ทุกคนยอดเยี่ยมมาก และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือ รักษิณา นาวาแก้ว รองกับตันทีม ทัวร์นาเมนต์นี้ เขาคือเอ็มวีพีจริงๆ ทรัยสุดท้ายต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ นั่นคือความสามารถเฉพาะตัว ที่กลับมาเราต้องเสริมให้กับผู้เล่นคนอื่นๆ ด้วย
บิ๊กต้นยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยความยอดเยี่ยมของทั้ง 2 ทีมสมาคมจะมอบเงินอัดฉีดให้ทีมชาย 1 แสนบาท และ ทีมหญิง 1 แสนบาท ส่วน พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง อุปนายกสมาคมรักบี้ได้มอบอัดฉีดให้อีกทีมชาย 1 แสนบาท และ ทีมหญิงอีก 1 แสนบาท ทำให้ทั้ง 2 ทีมจะได้อัดฉีดทีมละ 2 แสนบาท และจะมีเงินรางวัลเเพิ่มเติมอีกแน่นอน