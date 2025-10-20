คลับเมดตอบรับกระแสปาเดลฟีเวอร์ จัดแข่งคลับเมด โอเพ่น แบงค็อก ครั้งแรกในไทย
คลับเมด (Club Med) ผู้บุกเบิกประสบการณ์วันหยุดแบบพรีเมียมออลอินคลูซีฟตั้งแต่ปี 2493 จับมือ Babolat และ Kross Padel Bangkok สองพันธมิตรชั้นนำ ร่วมจัดการแข่งขัน “คลับเมด โอเพ่น แบงค็อก” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตอบรับกระแสความนิยมกีฬาปาเดลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทคู่ผสม ประเภทหญิง และประเภทชาย โดยผู้ชนะประเภทคู่ผสม ได้แก่ กสิณ ธรรมโพธิทอง และดาเรศร์ ศรีรุ่งเรือง คว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการ “คลับเมด ปาเดล คัพ แกรนด์สแลม” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ ที่คลับเมด บาหลี
คลับเมด โอเพ่น แบงค็อก เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์การแข่งขันคลับเมด ปาเดล คัพ ในระดับนานาชาติ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย นับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คลับเมด สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบรับความนิยมในกีฬาปาเดล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกีฬาประเภทแร็กเก็ตที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2560 ด้วยความนิยมที่เพี่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนสนามปาเดลเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ ภูเก็ต หรือ หัวหิน
นอกจากนี้ คลับเมด ได้จัดกิจกรรมปาเดล คลินิก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาปาเดลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ ได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกีฬาปาเดลอย่างใกล้ชิด ผ่านการลงสนามจริง ที่ทั้งสนุก และเร้าใจ
บรูโน คูร์เบต์ Country Director คลับเมดประจำประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และตลาดใหม่ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตรของเราทั้ง Babolat และ Kross Padel Bangkok เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันในซีรีส์ คลับเมด ปาเดล คัพ นับเป็นสนามแข่งที่ยอดเยี่ยมในการแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา และเป็นการรวมตัวของผู้ที่หลงใหลในกีฬาปาเดลจากทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะตอบรับกระแสความนิยมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของกีฬานี้แล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของคลับเมดในการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเปี่ยมคุณค่าให้แก่ผู้เข้าพัก เราขออวยพรให้ผู้ชนะของเรา โชคดีในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เกาะบาหลี และหวังว่าจะได้สานต่อความสำเร็จของซีรีส์ปาเดลทัวร์นาเมนต์นี้ต่อไปในอนาคต
ที่สุดของความร่วมมือด้านกีฬา
คลับเมด ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานในฐานะโรงเรียนกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยภายในรีสอร์ตทั่วโลกมีกิจกรรมกีฬาให้เลือกกว่า 60 ชนิด คลับเมด ได้เพิ่มสนามและคลาสเรียนปาเดลในหลายรีสอร์ตทั่วภูมิภาค เพื่อรอบรับกระแสความนิยมของกีฬาปาเดล อาทิ คลับเมด ภูเก็ต, คลับเมด บาหลี, คลับเมด บินตัน, คลับเมด คานิ และอีกหลายแห่ง
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คลับเมดได้เป็นพันธมิตรกับ Babolat บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาประเภทแร็กเก็ตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยเริ่มต้นจากกีฬาเทนนิส ก่อนจะขยายมาสู่กีฬาปาเดล ปัจจุบัน คลับเมด เลือกใช้อุปกรณ์กีฬาคุณภาพระดับมืออาชีพของ Babolat ทั้งอุปกรณ์เทสนิสในรีสอร์ตกว่า 35 แห่ง และอุปกรณ์ปาเดลในรีสอร์ตมากกว่า 10 แห่ง
