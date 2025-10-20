จอมเตะไทยตั้งเป้า1ทอง ศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม “โค้ชเช” นายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย พร้อม ร.ต.อ.ชัชวาล ขาวละออ และนายวิชิต สิทธิกัณฑ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นำนักกีฬาชุดสู้ศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก 2025 ออกเดินทางด้วยสายการบิน TG 644 ไปยังนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และต่อด้วยการนั่งรถอีกประมาณ 2 ชั่วโมง ไปยังเมืองอู๋ซี
สำหรับทีมไทย ส่งนักกีฬา 10 คน เป็นนักกีฬาชาย 5 คน รุ่น 54 กก.ชาย วิศวกร ใจชู, รุ่น 58 กก.ชาย สิรวิชญ์ มะหะหมัด, รุ่น63 กก.ชาย นภัทร ศรีติมงคล, รุ่น 68 กก.ชาย บัลลังก์ ทับทิมแดง, รุ่น 74 กก.ชาย กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ นักกีฬาหญิง 5 คน รุ่น 46 กก.หญิง พัชรกัญจน์ พูลเกิด, รุ่น 49 กก.หญิง กมลชนก สีเคน, รุ่น 53 กก.หญิง ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา, รุ่น 57 กก.หญิง พรรณนภา หาญสุจินต์, รุ่น 62 กก.หญิง ศศิกานต์ ทองจันทร์
โค้ชเชกล่าวว่า ขึ้นชื่อชิงแชมป์โลกที่มีคะแนนสะสมสูงถึง 140 คะแนน ดังนั้นจึงไม่มีรุ่นไหนง่าย โดยหนนี้จะมีนักกีฬาจากรัสเซียลงแข่งด้วย ทำให้ต้องประเมินสายการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทีมไทย คือ 1 เหรียญทอง
”หยู“ บังลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลก และเหรียญเงินชิงแชมป์โลก รุ่น 63 กก.ชาย เปิดเผยว่า เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งทึ่ 2 ในน้ำหนักใหม่ ที่ 68 กก. ยอมรับว่าแตกต่างจากครั้งแรก เพราะครั้งนี้มีประสบการณ์มากขึ้น เป้าหมายก็อยากจะได้เหรียญ
ด้าน “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ กล่าวว่า 2 ครั้งแรกพลาดไม่มีเหรียญในการชิงแชมป์โลก หนนี้ก็อยากจะคว้าเหรียญให้ได้