ปัฐน์ธินันต์-แดนไทย ฉลุยรอบแรก ศึกเยาวชนจีเอสบี-ไอทีเอฟ
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และ ธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 (จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60) สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รอบเมนดรอว์ ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม
เปิดฉากรอบเมนดรอว์วันแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก และคู่ที่น่าสนใจในประเภทหญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก (สาย 64) ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ระเบิดฟอร์มนักหวดเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเดิมคว้าชัยด้วยการเอาชนะ ริทธิ ชินเด จากอินเดีย ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ปัฐน์ธินันต์ ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 32 คนสุดท้าย พบกับ เฉิน ชิง ยิง มือวาง 1 จากไต้หวัน
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก (สาย 64) แดนไทย ตาก้อง นักหวดไทย ก็คว้าชัยแมตช์แรกได้เช่นกัน โดยเอาชนะ อัลเลน ลีออง จากสิงคโปร์ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1 และ 7-6 ไทเบรก 7-4 ส่งผลให้ แดนไทย ผ่านเข้ารอบสอง พบกับ ไรอัน เบดวิค มือวาง 14 จากสหรัฐฯ ต่อไป
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น มีดังนี้ หญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก มะลิ อ่องลออ ชนะ จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ 6-1, 6-1 พิชญาภัค ศรีมุกข์ ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ 6-2, 6-3 ริโอะ ฮิกาชิ ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ 6-0, 6-3 พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร ชนะ มาเรีย อูวาโรวา 6-2, 6-2
พลอยเพชร ด้วงเขียว ชนะ ยาชิธา เอเรติ (อินเดีย) 6-1, 6-0 ปวีณอร นวลศรี ชนะ ณัฐรดา ผลเจริญ 6-4, 6-4 อารีรัตน์ เดชเพชร ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา 6-2, 6-3 ภัทรวดี ชนะวงศ์ ชนะ เรมิ อิอูจิ 6-4, 6-2 พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล ชนะ เรอา อโรรา (อินเดีย) 6-4, 6-1
กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ แพ้ ชิโอริ อิซึกะ (ญี่ปุ่น) 1-6, 1-6 อันนา ซาโต้ แพ้ หยวน ชิฉิง (จีน) 1-6, 1-6 ณชัญญา ธรรมมงคล แพ้ ไลลา ลุยซา ทรูบ (สวิตเซอร์แลนด์) 4-6, 2-6 ทิพย์ธารา สองเป็ง แพ้ ป่าน เจียหยู่ (จีน) 1-6, 0-6 จิณห์นิภา ตราชูวณิช แพ้ สวานิก้า รอย (สหรัฐฯ) 3-6, 6-2 และ 2-6 จิรัฎฐ์ อุดมอัครพล แพ้ หวง หมิน เจิน (ไต้หวัน) 6-4, 4-6 และ 3-6