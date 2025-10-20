หนูแหวนนำทัพแบดมินตันเยาวชนไทยกลับบ้าน หลังคว้าแชมป์เยาวชนโลก
ความเคลื่อนไหวของนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ที่ไปแข่งขันแบดมินตันรายการ บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ หรือ ศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย โดยนักแบดมินตันเยาวชนไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทัพนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยทั้ง 15 คน นำโดย “หนูแหวน” อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ แชมป์เยาวชนโลก ในประเภทหญิงเดี่ยว พร้อมทีมงานสต๊าฟโค้ช ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีพลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางไปต้อนรับ และ แสดงความยินดีให้กับทีมแบดมินตันชุดนี้
การคว้าแชมป์เยาวชนโลก 2025 ของ “หนูแหวน” อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทย คนที่ 3 ที่สามารถคว้าแชมป์ในศึกเยาวชนโลก ต่อจาก “เมย์” รัชนก อินทนนท์ 3 สมัย ในปี 2009,2010 และ 2011)และ “พิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ปี 2023
นอกจากนั้นไทยยังได้อีก 2 เหรียญทองแดงจาก “รวงข้าว” ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง ประเภทหญิงเดี่ยว และ ประเภทหญิงคู่ “โชยุ” กชพร ชัยชนะ กับ “เอียร์” ปัณณวีร์ พลเยี่ยม