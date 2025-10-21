เอ็มแลบ พิคเคิลบอล แชมเปี้ยนชิพ ปิดฉากงดงาม ก้องศักดเซอร์ไพรส์กระแสนิยม ยินดีหนุนตั้งสมาคมกีฬา
พิคเคิลบอลนานาชาติ รายการ เอ็มแลบ ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปี้ยนชิพ 2025 ซึ่งมีผู้เล่นทั้งจากไทยและนานาชาติกว่า 400 คนร่วม ที่ รักบี้ สคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ชลบุรี ปิดฉากงดงาม แถมได้รับเสียงชื่นชมตลอด 3 วัน “ดร.ก้อง” ผู้ว่าการกกท. ที่เข้าชมการแข่งขันด้วยเซอร์ไพรส์กระแสความนิยม แย้มอนาคตอันใกล้นี้ พิคเคิลบอลเตรียมได้รับประกาศเป็นชนิดกีฬา ซึ่งก็จะปูทางไปสู่การจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป
นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานจัดการแข่งขันพิคเคิลบอลนานาชาติ รายการ เอ็มแลบ ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปี้ยนชิพ 2025 ซึ่งจัดชิงชัยที่รักบี้ สคูล อินเตอร์เนชั่นแนล ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 ตตุลาคม กล่าวถึงภาพรวมการแข่งขันรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นศึกนานาชาติครั้งแรกในไทยว่า ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ให้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีนักกีฬาจากไทยและนานาประเทศรวม 15 ประเทศ และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะเอ็มแลบ พันธมิตรหลัก โรงเรียนนานาชาติ รักบี้ าคูลที่เอื้อเฟื้อพื้นที่สนามที่สวยงาม จนมีผู้เข้าชมร่วมเชียร์แน่นสนาม ซึ่งความสำเร็จจากการแข่งขันครั้งนี้ เราก็เตรียมแผนจะจัดพิคเคิลบอลในทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อไปด้วย
“ที่น่ายินดีอีกอย่าง ในครั้งนี้เรายังมีโอกาสได้ต้อนรับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมชมการแข่งขันด้วยตัวเองด้วย ซึ่งก็มีการพูดกับท่านผู้ว่าการกกท.ถึงการขอยื่นจัดตั้งพิคเคิลบอลเป็นกีฬาและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เราพร้อมยื่นจดสมาคมฯ แต่ก็ต้องรอกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อย ส่วนรายชื่อคณะทำงาน ก็มีการวางเอาไว้แล้ว โดยคณะกรรมการที่วางไว้ อาทิ สรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม, คัทลียา แมคอินทอช, ธนรักษ์ ธนันต์มณี, วิเชียร์ วิฑูรย์เธียร, วฤณดา สิงคิรัตน์, กณิการ์ วีรวรรณ, ธนบดี รัศมิทัต, ฐิติพันธุ์ ทรัพย์กล้า, แป้ง คงสิริ ซึ่งทุกคนพร้อมอาสาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนและผลักดันกีฬาพิคเคิลบอล” นางทยากล่าว
ด้าน ดร.ก้องศักด เปิดเผยว่า พิคเคิลบอลถือเป็นหนึ่งกีฬาใหม่ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมทั่วโลก และในประเทศไทยก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งในไทยเวลนี้ ได้มีการเสนอยื่นจดเป็นชนิดกีฬาอยู่ เพื่อเตรียมตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อขอการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน โดยกระบวนการทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเข้าบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นชนิดกีฬา
“สำหรับพิคเคิลบอล กระแสความนิยมภายในไทยตอนนี้ถือว่ากว้างขวางมาก อย่างการจัดการแข่งขันศึก เอ็มแลบ ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปียนชิพ 2025 ครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวนมาก ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงรุ่นอาวุโส แถมยังมีทั้งนักกีฬาไทยและต่างชาติจากหลายประเทศเข้าร่วม ซึ่งกกท.ก็พร้อมจะผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในแง่ของความเป็นเลิศ และเพื่อมวลชน และเชื่อว่าพิคเคิลบอลจะถูกผลักดันเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมส์ หรือ โอลิมปิกเกมส์ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นก็เชื่อว่าหากประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ได้เร็ว ก็จะได้เปรียบจากการสร้างพื้นฐานและวางรากฐานในการพัฒนานักกีฬาได้เร็วด้วย” ดร.ก้องศักดกล่าว