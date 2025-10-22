ธรรม์-พิชญาภัค นำนักหวดเด็กไทยเข้ารอบก่อนรองฯ ศึกจีเอสบี-ไอทีเอฟ
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 (จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60) สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
ธรรม์ พันธราธร นักหวดดาวรุ่งไทย ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว หลังจากคว้าชัยในรอบที่สาม (16 คน) โดยธรรม์ซึ่งเป็นมือวาง 4 ของรายการ ใช้การหวดที่ดุดัน เอาชนะ โจอาคิม มิก้า กูนาวัน มือวาง 15 จากอินโดนีเซีย 2 เซตรวด 6-3, 6-1
นักหวดดาวรุ่งไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ฟลินน์ โคเวนทรี-เซียร์ล มือวาง 8 จากออสเตรเลีย ที่ชนะ แบรนดอน ดวน มือวาง 12 จากสหรัฐฯ
ทางด้านหญิงเดี่ยว รอบสาม (16 คน) นักหวดลูกสักหลาดเยาวชนหญิงไทยพบกันเอง พิชญาภัค ศรีมุกข์ ดวลแร็กเกตกับ ปารมี ทัดแก้ว ซึ่งเป็นมือวาง 7 ของรายการ และผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ในแมตช์นี้เป็น พิชญาภัคที่เล่นได้ดี เอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-1
พิชญาภัคผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ เฉิน ชิง อิง มือวาง 1 จากไต้หวัน ที่ในรอบสามเอาชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวาง 14 จากไทย 2-0 เซต 6-3, 6-1
นอกจากนี้ยังมี 3 นักหวดเยาวชนหญิงไทยที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้ด้วย โดยโชติรินทร์ แก้วก่า มือวาง 9 หวด 3 เซตก่อนชนะ ดาเนียลลา คลารา สุริยาปรานาตา มือวาง 6 จากอินโดนีเซีย 2-1 เซต 7-5, 4-6 และ 6-3 ด้านธฤตา หงษ์หยก มือวาง 3 ชนะ ป่าน เจียหยู่ จากจีน 2-0 เซต 6-2, 6-2 ขณะที่ปวีณอร นวลศรี ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ 1-6, 6-2 และ 6-1
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสาม ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (11) แพ้ เฉิน ควนถิง (7-ไต้หวัน) 6-2, 1-6 และ 6-7(4-7) ธรรมะ โคศิริ แพ้ หวง เจียน (6-จีน) 4-6, 2-6 โรมัน คัลปิน (3) ชนะ ไรอัน เบดวิค (14-สหรัฐฯ) 6-4, 6-7(5-7) และ 6-3
หญิงเดี่ยว รอบสาม มะลิ อ่องลออ แพ้ หยวน ชิฉิง (จีน) 2-6, 3-6 พิมพ์ลภัส ลิม (15) แพ้ จาง ป๋อเจีย (2-จีน) 2-6, 4-6 เอมิลี่ เฉิน (5-ออสเตรเลีย) ชนะ ลอราวอน เบรเมอร์ (11-เยอรมนี) 6-1, 6-1