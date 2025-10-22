5 นักหวดหนุ่มไทยพาเหรดคว้าชัยที่หัวหิน ฉลุย 16 คน ศึกแคล-คอมพ์ ไอทีเอฟ เวิลด์
การแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่สอง
ยุทธนา เจริญผล นักหวดหนุ่มอ่างทอง ที่เคยแข่งขันในนามทีมชาติไทยมาแล้ว คว้าชัยด่านแรกได้สำเร็จ ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (32 คน) โดย ยุทธนา ซึ่งเป็นมือ 1579 ของโลก ใช้การหวดที่เฉียบขาด บวกกับการยิงวินเนอร์ที่เฉียบคม เอาชนะ กีรติวสัน สุเรศ หนุ่มอินเดีย มือ 669 ไอทีเอฟ แร้งกิ้ง ได้แบบขาดลอย 2-0 เซต 6-1, 6-2
ยุทธนา ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ โอลิเวอร์ คลาร์ก แอนเดอร์สัน จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมือวาง 5 ของรายการ และมือ 832 ของโลก ที่รอบแรกชนะ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือ 1448 ของโลก 2-0 เซต 6-3, 6-4
ด้าน มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ นักหวดจากไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มือ 1068 ของโลก ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน หลังเอาชนะ ดอเรียง เทรมเบลย์ จากฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมือ 94 ไอทีเอฟ แร้งกิ้ง ได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-3 มาร์คุส ผ่านเข้ารอบสองในศึกชายเดี่ยว ไปพบกับ ไอแซค เบครอฟต์ จากนิวซีแลนด์ มือ 971 ของโลก ที่เข้ารอบไปรออยู่แล้ว
นอกจากนี้ ยังมี 3 นักเทนนิสจากไทยที่เข้ารอบสองได้เช่นกัน โดย คงทรัพย์ คงคา ชนะ แอนโทนี่ ซูซานโต (อินโดนีเซีย) 4-6, 7-6(3) และ 1-0 Ret. (ตะคริว) ด้าน ฐานทัพ สุขสำราญ ชนะ กฤติน โกยกุล 6-0, 6-1 ส่วน เจมส์ วันแฮร์เซเลอ ลูกครึ่งไทย-เบลเยียม ชนะ ดานิล โบกาตอฟ 3-6, 6-4 และ 6-1
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก เปน จารุศร แพ้ หลุยส์ ลารู (ฝรั่งเศส) 3-6, 5-7 คุณานันท์ พันธราธร แพ้ อาเธอร์ เวเบอร์ (1-ฝรั่งเศส) 0-6, 1-6 บิล ชาน (สิงคโปร์) ชนะ ดิกวิเจย์ ประทัป ซิงห์ (อินเดีย) 6-3, 6-4 อิกอร์ มาร์คอนเดส (2-บราซิล) ชนะ ซาย คาร์ทีค เรดดี้ กันตา (อินเดีย) 6-1, 6-1
