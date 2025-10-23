ตบสาวแสงประทีปคว้าชัยศึกลูกยาง Domestic Power ชายแดนใต้
ทีมวอลเลย์บอลสาวแสงประทีป ทีมจังหวัดเจ้าภาพ เอาชนะทีมอรุณศาสน์ศึกษา จากยะลา ขาดลอย 3 เซตรวด ในศึกวอลเลย์บอลยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทยเบฟ Domestic Power ที่จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
วันที่สามของการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทยเบฟ Domestic Power เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25686 ที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สาย รร.อรุณศาสน์ศึกษา จ.ยะลา พบ รร. แสงประทีป วิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี
เกมนี้เจ้าภาพแสงประทีปทักษะวอลเลย์บอลดีกว่า แม้จะมีผู้เล่นเพียง 8 คน แต่สามารถเอาชนะอรุณศาสน์ศึกษาได้ไม่ยาก 3 เซตรวด 25-15, 25-12 และ 25-16
นัดต่อไปของ รร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี พบ รร.สายบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี ขณะที่ รร.อรุณศาสน์ศึกษา จะพบกับ รร.สายบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี
วอลเลย์บอลยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทยเบฟ Domestic Power เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 มีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ ผ่านการแข่งขันและพัฒนาทักษะให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ และส่งเสริมการก้าวสู่ระดับประเทศในอนาคต มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 207 ทีม รวมนักกีฬากว่า 2 พันคน ทั้งประเภทชาย-หญิง ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี