บาสหญิงไทยหวังทวงทองซีเกมส์ จ้างโค้ช-เทรนเนอร์เอ็นบีเอคุมทัพ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งอดีตเคยเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าพาเทควันโดไทยความสำเร็จก้าวขึ้นไปอยู่อันดับท็อป 10 ของโลก ได้หวนคืนวงการกีฬาอีกครั้งในรอบ 17 ปี ในฐานะผู้จัดการทีมบาสเกตบอล 5 คนหญิง ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดยออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันซีเกมส์ ว่า เด็กชุดนี้เก็บตัวกันมาเกือบทั้งปี แต่มารวมตัวกันจริงๆ เดือนกรกฏาคม โดยครั้งนี้เราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ 19-21 ปี เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาที่มีประสบการณ์มาร่วมอยู่ในทีม ตอนนี้ทั้ง 12 ตำแหน่งถือว่าผสมผสานกันระหว่างเด็กใหม่กับชุดเก่า โดยช่วงนี้เรามีนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติเก็บตัวอยู่ด้วยกัน 23 คน ซึ่งตนได้นำมาฝึกซ้อมที่โรงเรียนนานาชาติรักบี้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะไปฝึกซ้อมกันต่อที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
นายณัฏฐพลกล่าวอีกว่า ผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ 2 ครั้งที่ผ่านมา เราไม่ประสบความสำเร็จ มาครั้งนี้เราอยากใช้โอกาสนี้ในการเล่นซีเกมส์ในบ้านให้ได้เหรียญทองกลับมา เป้าหมายของเราคือการเข้าชิงชนะเลิศ โดยที่ผ่านมาเราไปแข่งขันที่ไต้หวันและจีน พบจุดอ่อนบางอย่างในด้านต่างๆ ของทีม จึงหวังเพิ่มเทคนิคให้กับนักกีฬามากขึ้นเลยต้องเชิญโค้ช ไมซ่า โปปาดิค และเทรนเนอร์มืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์กับนักบาสชื่อดัง เอ็นบีเอมาหลายคน เข้ามาช่วยทีมบาสหญิงไทย โดยวางรูปแบบการฝึกซ้อมรวมถึงวางแผนร่วมกับโค้ชไทยเพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งหลังจากนี้เราจะยังคงฝึกซ้อมกันอย่างหนักก่อนที่กลางเดือนพฤศจิกายน จะพาทีมไปฝึกซ้อมที่เมืองฝูโจว ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะทำการฝึกซ้อมกับทีมบาสเกตบอลชื่อดังในเมืองนี้ รวมถึงทีมระดับต่างๆ 7 เกม และกลับเมืองไทยก่อนการแข่งขันซีเกมส์จะเริ่มขึ้น 10 วัน เชื่อลึกๆว่ าทีมบาสเกตบอลหญิงชุดนี้จะคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้ได้