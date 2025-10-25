ก้องศักดปลื้มไทยใช้กีฬาผสานวัฒนธรรมคุ้มค่า ชี้ซีเกมส์สร้างรายได้เข้าประเทศเพียบ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกกท.ได้เดินหน้าส่งเสริมกีฬาอีเวนต์ใหญ่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเป็นไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมกีฬาและเที่ยวไทยมากขึ้น สำหรับรายการที่เพิ่งจบไป คือ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้รับความสนใจจากทั่วโลก มีแฟนวอลเลย์บอลเข้าชมการแข่งขัน และมีส่วนร่วมมากมาย สร้างรายได้มากมายให้กับประเทศ ที่สำคัญมีการแข่งขัน 4 ภูมิภาคทั่วไทย มีเงินหมุนเวียนกว่า 8,400 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ในทุกภูมิภาค
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวอีกว่า มวยไทยก็เป็นกีฬาที่สร้างประโยชน์ให้กับการโปรโมตสปอร์ตทัวริซึ่มของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี มวยไทยสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายในอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ทั้งการที่นักท่องเที่ยวไปชมการแข่งขันมวยไทยตามเวทีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ต่อยอดไปถึงการสนใจเรียนมวยไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งสร้างรายได้ให้ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยมาแล้วอย่างยาวนาน
ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า การวิ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีหลากหลายรายการที่โด่งดังในระดับโลก ทั้งบุรีรัมย์ มาราธอน, พัทยา มาราธอน, ภูเก็ต มาราธอน, เชียงใหม่ มาราธอน, จอมบึง มาราธอน, กรุงเทพ มาราธอน, อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน ที่ได้การรับรองมาตรฐานของเวิลด์ แอธเลติก และมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแข่งขันเป็นจำนวนมาก ไม่นับรวมรายการอื่นๆ ที่กำลังยกระดับมาตรฐานมาเป็นรายการวิ่งระดับนานาชาติมากขึ้นด้วย
ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า ในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี, จ.สงขลา รวมทั้งปริมณฑลและเชียงใหม่ที่แข่งขันในบางชนิดกีฬา เป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพเรื่องของกีฬา วัฒนธรรม อาหาร และของดีที่มีอยู่ให้ชาวอาเซียนและชาวโลกได้เห็น ที่สำคัญการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ รวมทั้งกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่ จ.นครราชสีมา จะช่วยสร้างรายได้ให้ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ มีการประเมินว่า นับเฉพาะซีเกมส์ 2025 จะมีเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งคุ้มค่ามากกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
“ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในเรื่องกีฬาเชิงท่องเที่ยว และการใช้กีฬาในการเผยแพร่วัฒนธรรม อาหาร สร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนเพื่อใช้ศักยภาพที่มีสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด” ดร.ก้องศักดกล่าว