นักเทนนิสดาวรุ่งอินโดฯ-ไต้หวัน คว้าแชมป์จีเอสบี-ไอทีเอฟ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ โดย นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการอำนวยการสมาคมฯ และประธานฝ่ายผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องในพิธีร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ราฟาเลนติโน อาลีดา คอสตา นักเทนนิสชาวอินโดนีเซีย มือวางอันดับ 5 และมือ 716 เยาวชนโลก เฉือนชนะ หวง เจียน นักเทนนิสชาวจีน มือวางอันดับ 6 และมือ 742 เยาวชนโลก 2-1 เซต 6-1, 6-7 ไทเบรก 4-7 และ 7-6 ไทเบรก 7-3
นักหวดอินโดนีเซียได้ครองแชมป์ชายเดี่ยว พร้อมคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 60 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 3 ส่วนนักหวดจีน รองแชมป์ ได้ 36 คะแนน
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว เฉิน ชิง อิง นักเทนนิสจากไต้หวัน มือ 413 เยาวชนโลก คว้าแชมป์ได้ตามคาด ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ หลังจากในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะ เอมิลี่ เฉิน นักเทนนิสจากออสเตรเลีย มือวางอันดับ 5 และมือ 783 เยาวชนโลก 2-1 เซต 6-4, 2-6 และ 6-4
เฉิน ชิง อิง ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันที โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 2 ของตัวเอง พร้อมกันนี้ ยังได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 60 คะแนน ส่วนเอมิลี่ เฉิน รองแชมป์ ได้ 36 คะแนน