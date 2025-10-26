เจ็ตสกีขยาย 8 สนาม 5 ทวีป ปีหน้า พิสูจน์ฝีมือคนไทยก็ทำได้
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า ในปีหน้า องค์กรกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ WGP#1 จะเดินหน้าสร้างสนามแข่งออกไปทั่วโลก 8 สนาม เพื่อเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปของโลก เป็นองค์กรหลัก ที่นักกีฬาชั้นนำ 55 ชาติทั่วโลกให้ความเชื่อถือในขณะนี้ โดยจะมีสนามเจ็ตสกีอาชีพเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก และเพิ่มสนามชิงแชมป์แห่งทวีป ได้แก่ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย อเมริกา และแอฟริกา การที่ WGP#1 ต้องออกไปต่อสู่กับชาติยักษ์ใหญ่ทั้ง ยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน เป็นงานที่ยากแต่ก็ต้องทำ เพราะไม่อยากพัฒนากีฬาเจ็ตสกีไทยอยู่ที่เดิม แบบที่ถูกต่างชาติ ล่าอาณานิคมลิขสิทธิ์กีฬาเพียงฝ่ายเดียว ถ้าเราอยากเห็นกีฬาไทยเจริญก้าวหน้าจริงๆ เรื่องนี้หากนำไปถามผู้ที่มีความรู้สูงทางเศรษฐกิจ ก็จะได้คำตอบชัดเจน ในต่างประเทศนั้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆกับอุตสาหกรรมกีฬานั้น มีความสำคัญและนโยบายที่ไม่ได้แตกต่างกัน แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ยังมีนโยบายเชิงรุกบนเวทีโลกที่จริงจังน้อยมาก
“ผมไม่แปลกใจ ที่คนไทยแทบไม่เห็นกีฬาไทย มีบทบาทการจัดการบนเวทีโลก หรือเป็นผู้นำองค์กรโลกที่แท้จริง แม้แต่กีฬาเล็กๆ โดยเฉพาะกีฬาที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดในประเทศเป็นการเฉพาะ เช่น มวยไทย ปัญหาสำคัญคือ การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นมีนโยบายว่า พัฒนาดีเกินไป ให้ช่วยตัวเอง ดังนั้นใครจะทำงานให้ดี จึงไม่มีโอกาสเห็นกีฬาไทยอื่นๆ คิดอยากเติบโตออกไประดับโลกแน่นอน” นายปริเขตกล่าว
ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP#1 กล่าวอีกว่า สำหรับเจ็ตสกี WGP#1 คิดว่านโยบายแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูก WGP#1 ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเท่าที่ไหว แม้ว่าในการออกไปจัดต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่สนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก 2026 ได้กำหนดการลงตัวแล้ว ความท้าทายอีกขั้นคือ สนามชิงแชมป์แห่งทวีป ที่ทุกทวีปของโลกขอเข้าเป็นเครือข่ายขององค์กรไทย โดยจะเริ่มชิงแชมป์แห่งทวีปรายการแรกของปี 2026 ที่ทวีปโอเชียเนีย โดยเมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลียขอเป็นเจ้าภาพ ต่อด้วยสนามชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น ยุโรป แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา