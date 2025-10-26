เทควันโดไทยยังไม่มีเหรียญชิงแชมป์โลก โค้ชเชเชื่อเหลืออีก 4 วันยังลุ้นได้
การเทควันโดชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอู๋ซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม จอมเตะไทยยังไม่มีเหรียญ
สองวันแรก ทีมเทควันโดไทย 3 คน พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก. กมลชนก สีเคน รุ่น 49 กก. และ นภัทร ศรีติมงคล รุ่น 63 กก. พลาดเหรียญไปแล้ว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม มึแข่ง 1 คน จากรุ่น 54 กก.ชาย “อาร์มมี่” วศิวกร ใจชู นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัย 19 ปี ที่มาแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรก พบ คูดายเบอร์ดิเยฟ จากอุซเบกิสถาน ดีกรีแชมป์เอเชีย คลับ และเพรสซิเดนท์ คัพ ในรอบ 64 คน ผลปรากฏว่า จอมเตะไทยแพ้ไป 0-2 ยก 7-15, 9-12
วศิวกรกล่วกหลังจบการแข่งขันว่า คู่แข่งแข็งแกร่งมาก รายการชิงแชมป์โลกมีแต่นักกีฬาเก่งๆ การแข่งขันก็แตกต่างจากระดับเยาวชนอย่างมาก เรียกว่าได้ประสบการณ์ล้ำค่ามาก เป้าหมายต่อไปก็จะขอแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อลงแข่ง 2 รายการที่เหลือ คือ แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด แกรนด์ กรังปรีซ์ ชาลเลนจ์ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 พฤศจิกายน และซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม
“โค้ชเช” ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย กล่าวว่า วศิวกรสู้กับนักกีฬาอุซเบกิสถานได้ดีมาก และพร้อมจะพัฒนาต่อ ซึ่งก็เชื่อว่าถ้าสะสมประสบการณ์อีก 2-3 ปี ก็น่าจะทำผลงานดี ส่วนประเด็นทีมไทยยังไม่มีเหรียญนั้น นี่เป็นรายการใหญ่หลังโอลิมปิกเกมส์ นักกีฬารุ่นใหม่ๆ มาแข่งขันเยอะ หลายคนก็ฝีมือดีด้วย สำหรับทีมไทย เหลืออีก 4 วัน ตัวเองว่ายังมีลุ้นเหรียญ ซึ่งตัวเองก็ให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงาน
ส่วนในวันที่ 27 ตุลาคม ทีมเทควันโดไทย มีแข่ง 1 คน ในรุ่น 46 กก.หญิง พัชรกัญจน์ พูลเกิด เจ้าของเหรียญเงิน เอเชีย เทควันโด คลับ แชมเปี้ยนชิพ ที่เมืองอู๋ซี เมื่อเดือนเมษายนปีนี้