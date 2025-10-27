กีฬาในประเทศ

อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอน สร้างประวัติศาสตร์ นักวิ่ง 4.8 หมื่น จาก 86 ประเทศทั่วโลกร่วม เดินหน้าจัดตามเดิม พร้อมปรับกิจกรรมให้เหมาะสม

อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอน สร้างประวัติศาสตร์ นักวิ่ง 4.8 หมื่น จาก 86 ประเทศทั่วโลกร่วม เดินหน้าจัดตามเดิม พร้อมปรับกิจกรรมให้เหมาะสม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ห้องคริสตัล โรงแรม ดิแอทธินี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon) รายการอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซ็นต์ บาย โตโยต้า ครั้งที่ 8” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและชิงเงินรางวัลรวม 2,488,500 บาท ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั้ง ดร.ก้องศักด ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พล...ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล นายมงคล วิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษา นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พล... อนุชา รมยะนันทน์ อุปนายกและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน

โดยมี มร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อํานวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้มีผู้สนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน, สื่อมวลชน และเหล่านักวิ่ง มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ก่อนพิธีการแถลงข่าว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้ประกาศให้ทุกคนร่วมแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีก่อนจะเข้าสู่พิธีการต่างๆ ที่ดําเนินไปอย่างเหมาะสมและสํารวม
ตลอดงาน โดยไฮไลท์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากการยืนยันการเข้าร่วมวิ่งของตํานานนักวิ่ง
มาราธอนโลก ดีกรีแชมป์มาราธอนเมเจอร์11 สมัยชาวเคนย่า เอเลียด คิปโชเก้แล้ว คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ ยังได้เชิญนักวิ่งชื่อดังดีกรีแชมป์มาราธอนรายการต่างๆ อีกหลายคนจากทั่วโลกมาร่วมการแข่งขันอีกเป็นจํานวนมาก

นายอรรถกรกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง รายการ อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025 ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลก ให้เป็นการแข่งขันมาราธอนที่จัดขึ้นในเมืองหลวงอันดับต้นๆ ของโลก การแข่งขันรายการนี้เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว ตนในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศ รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสร่วมผลักดันให้รายการนี้ก้าวขึ้นสู่ทําเนียบรายการมาราธอนระดับโลก ตนได้เห็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก ทําให้ตนมีความเชื่อมั่นว่า การจัดการแข่งขันรายการนี้จะประสบความสําเร็จ และสร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน

“ปีนี้รัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มตัว มาช่วยเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้จัดงานฯ ช่วยยกระดับให้รายการนี้เป็นรายการมาราธอนชั้นนําของโลก ภายใน 3 ปี(2568-2570) ทั้งนี้ตนจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงฯ นั่นคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมทํางานอย่างใกล้ชิดกับทางสมาคมกรีฑาโลก และผู้อํานวยการจัดงานจากไทยแลนด์ไตรลีก ในนนามของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกๆ ปีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ เชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมให้กําลังใจนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดเส้นทางแข่งขันในช่วงเช้า
ของวันที่ 30 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้” นายอรรถกรกล่าว

ดร.ก้องศักดกล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีอรรถกร ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดงานให้มากขึ้น โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นหน่วยงานหลักในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสมาคมกรีฑาโลก กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตํารวจนครบาล และคณะกรรมการอํานวยการจัดการแข่งขันฯ ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกเป็นจํานวนมาก รวมถึงไทยแลนด์ไตรลีกที่ถูกมอบหมายโดยสมาคมกรีฑาโลกให้เป็นผู้อํานวยการ จัดงาน หรือ Race Director ของการแข่งขันรายการนี้ ที่ผ่านมา กกท. ได้มีส่วนร่วมในการรายการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถูกมอบหมายให้ดูแลด้านเทคนิคแข่งขัน และการตรวจสารกระตุ้น และรวมถึงได้สนับสนุนด้านจุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 ซึ่งได้สร้างภาพแห่งความประทับใจให้กับนักวิ่งเป็นจํานวนมาก โดยในปีล่าสุด กกท. มีข้อจํากัดไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ราชมังคลากีฬาสถานเป็นจุดปล่อยตัวได้เนื่องจากมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันนั่นเอง ตนหวังว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะหารือกับสมาคมกรีฑาโลก ให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางมาใช้ราชมังคลากีฬาสถานเช่นเดิม

“จากรายงานของผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน ถึงกระแสความนิยมของรายการนี้จนทําให้มีจํานวนผู้สมัครจาก
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์รายการต่าง ๆ ของโลก ทําให้ตนเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการจัดงานกีฬาระดับ WORLD CLASS EVENT ได้ไม่เป็นสองรองชาติใดในทวีปเอเชีย ซึ่งรายการนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าหากมีการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง จะทําให้สามารถจัดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การกีฬาฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมร่วมกับอีลิอุด คิปโชเก้และ NN Running Team รวมถึงการประชุมสัมมนา และการจัดเวิร์กช้อปทางการแพทย์และการเปิดคลินิกของนักกีฬาระดับโลก ของสมาคมกรีฑาโลกที่จะจัดต่อเนื่องตลอด 3 ปีข้างหน้า” ดร.ก้องศักดกล่าว

ด้านนางสาวฐาปนีย์กล่าวว่า ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนรายการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน จนทําให้รายการนี้ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิ่งจากทั่วโลก รู้จัก AMAZING THAILAND จากรายการนี้และจากคิปโชเก้ที่เป็นทูตด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นทางการ จนเป็นกระแส VIRAL ในปัจจุบัน ททท. จะยังคงให้การสนับสนุนในฐานะเจ้าภาพร่วม และเป็น TITLE SPONSOR อย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทสําคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมวิ่งในรายการนี้ปีนี้ตนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีที่แล้ว

นางสาวฐาปนีย์กล่าวอีกว่า ตนได้กําชับให้สํานักงานต่างประเทศ ของ ททท. ในหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ทําการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ยังคงมีนักวิ่งอีกจํานวนมากที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางมาร่วมแข่งขันในรายการนี้แต่ก็ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกแล้ว

“ททท. ได้คํานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 1,411
ล้านบาท และมีมูลค่าจากการประชาสัมพันธ์ทั้งการถ่ายทอดสดการแข่งขัน และการทําหนังโฆษณาของเอ
เลียด คิปโชเก้ในสื่อทุกรูปแบบ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 290 ล้านบาท ซึ่งหากคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ประเทศ
จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม จะมีมูลค่าสูงถึง 1,701 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 10 เท่าของงบประมาณของการจัดงาน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก” นางสาวฐาปนีย์กล่าว

ด้านนายชัชชาติกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับผู้จัดงานมาโดยตลอด จนเมื่อปีที่แล้ว รายการนี้ก็ได้รับเกียรติจากคิปโชเก้และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จร่วมวิ่งด้วย ตนเองรู้สึกได้รับพลังงานดีๆ จากบรรยากาศของงาน และอยากส่งต่อพลังบวกนี้ให้กับนักวิ่ง รวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในการที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาราธอนสเกลใหญ่ระดับโลกอย่างรายการนี้ตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดงาน ฯ และจะระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทํางานกับฝ่ายจัดการแข่งขันในฐานะ HOST CITY ให้ดีที่สุด

มร.เอเลซิโอ ปุนชีผู้อํานวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก กล่าวว่า รายการ อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอน
แบงค็อก ถือเป็นการแข่งขันมาราธอนน้องใหม่ที่สมาคมกรีฑาโลกได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือการช่วยพัฒนาเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร ให้มีความสามารถในการจัดวิ่งมาราธอนในระดับเทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์โลก อาทิ โตเกียวมาราธอน ลอนดอนมาราธอน เบอร์ลินมาราธอน ได้

“สมาคมกรีฑาโลก จะส่งผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีประสบการณ์จัดการแข่งขันมาราธอนระดับโลกจาก
หลากหลายสาขามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สมาคมกรีฑาโลกยังเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนากรีฑาโลก หรือ WORLD ATHLETICS GLOBAL RUNNING CONFERENCE อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยในแต่ละปีจะมีผู้จัดการแข่งขันวิ่งจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมในรายการนี้ไม่น้อยกว่า 300 คน นอกจากนี้จะมีการจัด WORKSHOP ด้านการแพทย์ซึ่งจะมี MEDICAL DIRECTOR จากทั่วโลกมาร่วมทํางานกับฝ่ายแพทย์และพยาบาลในงาน ATMBKK มากกว่า 30 คน”

ด้านนายกอบเกียรติกล่าวว่า “การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 47,913 คนจาก 86 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ตนรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่านักวิ่งทุก ๆ ท่าน สําหรับการตอบรับในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ของคิปโชเก้อีกครั้ง ปีนี้คาดว่าเค้าจะมาร่วมวิ่งในระยะ 21 กม. โดยจะปล่อยตัวพร้อมกับนักวิ่ง 30,000 คน ซึ่งตนจะพยายามขอให้คิปโชเก้เข้าร่วมวิ่งในระยะ 10 กม. กับนักวิ่งอีก 18,000 คน เพิ่มเติม แต่ยังไม่กล้ายืนยัน ทั้งนี้ตนอยากขอเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมหานคร ออกมาร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวน 48,000 คน ตลอดเส้นทางแข่งขัน เพื่อสร้างความประทับใจต่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทย ในฐานะของผู้อํานวยการจัดการแข่งขันฯ ตนมีความมั่นใจว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จเป็นไปความมุ่งหมายของทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน” นายกอบเกียรติกล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง การแข่งขันรายการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025
presented by TOYOTA หรือชื่อย่อว่า ATMBKK กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ระยะ 42.195
กม. และ 21.1 กม. จะทําการปล่อยตัว ณ ถนนพญาไท หน้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์และระยะ 10 กม. 5 กม. จะทํา
การปล่อยตัว ณ บริเวณถนนราชดําเนินใน (หน้าศาลฎีกา) โดยทุกระยะมีเส้นชัยอยู่ที่ ท้องสนามหลวง โดยทางกรุงเทพมหานครได้กําหนดให้ท้องสนามหลวงเป็นจุดนัดพบหลังเส้นชัย โซนอาหาร และจุดรับ-ส่ง Shuttle Bus ส่วนกําหนดลงทะเบียนรับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขัน ในวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน ที่พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

โดยรายการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีฯ พระราชทานถ้วยรางวัลของรายการ จํานวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จํานวน 4 รางวัล สําหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไป ชายและหญิง ระยะมาราธอน และผู้ชนะ
ในประเภทบุคคลทั่วไป ชายไทยและหญิงไทย ระยะมาราธอน และถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จํานวน 4 รางวัล สําหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไป ชายและหญิง ระยะฮาล์ฟมาราธอน และผู้ชนะใน
ประเภทบุคคลทั่วไป ชายไทยและหญิงไทย ระยะฮาล์ฟมาราธอน นอกจากนี้การแข่งขันยังเป็นรุ่นกลุ่มอายุ
ต่างๆ โดยมีถ้วยรางวัลให้ชิงชัยกันทั้งสิ้น จํานวน 227 รางวัล มีเงินรางวัลรวมเป็นเงิน 2,488,500 บาท
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้การสนับสนุนรายการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี(2568-2570)
เพื่อให้รายการนี้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการแข่งขันรายการมาราธอนของสมาคมกรีฑาโลก ในฐานะ OFFICIAL WORLD CAPITAL CITY MARATHON ซึ่งจะมีการประกาศจัดงานเป็นซีรี่ส์รูปแบบมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในเมืองหลวง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร สมาคมกรีฑาโลก กองบัญชาการตํารวจนครบาล สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และไทยแลนด์ไตรลีกในฐานะผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน โดยมีไฮไลท์สําคัญอย่าง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งสัปดาห์อาทิการประชุมและสัมมนากรีฑาโลก การจัด WORKSHOP จากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมกรีฑาโลกตลอดทั้งปีร่วมถึงการร่วมวิ่งของคิปโชเก้และนักวิ่งมาราธอนชื่อดังจากทั่วโลก คาดว่าจะมีนักวิ่ง ผู้ติดตาม และประชาชนเป็นจํานวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 90,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมากกว่า 1,700 ล้านบาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amazingthailandmarathon2025.com
และทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/amazingthailandmarathonbkk

 