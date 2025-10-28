ธรรมนัส เล็งตั้ง อนุดิษฐ์ แก้ปัญหาวงการกีฬา พร้อมคุย หมิว พรปวีณ์ เคลียร์ปม ถอนตัวซีเกมส์

กีฬาในประเทศ

“ธรรมนัส” ลั่น ปัญหาวงการกีฬา หลังแบดมินตัน ถอนตัวซีเกมส์ เล็งตั้ง “อนุดิษฐ์“ รับเรื่องร้องเรียน พร้อมคุย “หมิว” พรปวีณ์“ เคลียร์ปม

เมื่อเวลา10.05 น.วันที่28 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)กรณีที่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย และถูกตัดเบี้ยเลี้ยง จะจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ว่า ปัญหาวงการกีฬาหมักหมมมานาน ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำ เห็นปัญหาภายในสมาคมที่ตนกำกับดูแลอยู่ก็เห็นว่าต้องสะสางและแก้ไขปัญหา เมื่อมีโอกาสมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ ได้ทราบปัญหาจากหลายสมาคม ไม่ใช่เฉพาะ “น้องหมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาอาชีพทำให้ไม่มีเวลามาเข้าสู่ระบบของสมาคมฯ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนักกีฬาอาชีพไม่มีเวลาอยู่ในประเทศไทย ในการที่จะเข้าสู่กฎระเบียบของการแข่งขันซีเกมส์ ที่จะถึงนี้

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ตนจะลงนามแต่งตั้งให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนในวงการกีฬาให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ตนได้รับรายงานจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ว่า ตั้งแต่มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯกกท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักกีฬาของแต่ละสมาคมฯ เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่างจากสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ที่ต่อมาสามารถแก้ไขปัญหาได้ และยังมีน้องอีกหลายสมาคม ที่จะมานั่งถกปัญหากัน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. โดยน้องหมิว พรปวีณ์ ได้มานั่งรอพบกับตนเองเพื่อหารือและแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานที่ต้องแก้ทั้งระบบ

เมื่อถามว่า มีการหักเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของนักกีฬาในการฝึกซ้อมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องขวัญและกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทีมงานของตน ทั้งน.อ.อนุดิษฐ์ หรือนายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาร.อ.ธรรมนัส จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

