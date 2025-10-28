ชมจอมเตะอช.ยูธไทยผลงานเยี่ยม ต่อยอดไปลุ้นเหรียญอลป.2032
นักเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย ที่ทำผลงานคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ด้วยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR834 โดยมีนายทวีศิลป์ คำนวน กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ไปให้การต้อนรับ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
สำหรับจอมเตะไทยชุดนี้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้ได้ 1 เหรียญทอง จากรุ่น 48 กก.ชาย ภานุวัฒน์ เกษมสินธุ์ 1 เหรียญเงิน จากทีมผสม อนันตสิน กาเจริญ, ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ, ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์, อชิรญา ฉายางาม และ 1 เหรียญทองแดง จากรุ่น 44 กก.หญิง เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ / ประเภทพุมเซ่(ท่ารำ) 2 เหรียญทอง จากประเภทฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย ปัณณธร ศิริโสม ฟรีสไตล์ คู่ผสม รินรดา น้ำทองไทย, ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ 1 เหรียญเงิน คู่ผสม สุชานันท์ อินทร์แจ้ง, นิธิกร ยิ้มประเสริฐ 1 เหรียญทองแดง เดี่ยวชาย พงศกร ทองดี
นายทวีศิลป์กล่าว่า ทีมเทควันโดเยาวชนไทยทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ทุกคนทำได้ดีเยี่ยมมาก โดยเฉพาะประเภทพุมเซ่ โค้ชลี นา ยอน จัดการเรื่องระเบียบวินัยดีมากๆ การทำผลงานได้ 2 เหรียญทอง เป็นอีกก้าวหนึ่งของโค้ชลีที่จะทำผลงานได้ดีในอนาคต ส่วนประเภทต่อสู้ โค้ชปาร์ค ฮีคัง ก็พัฒนานักกีฬาเยาวชนมาได้ดีอย่างเนื่อง ส่วนตัวมองว่าภานุวัฒน์ที่ได้เหรียญทองในเอเชี่ยนยูธเกมส์ครั้งนี้ จะก้าวไปเป็นนักกีฬาชุดโอลิมปิกเกมส์ 2032 และมีลุ้นเหรียญในครั้งนั้นได้ เพราะฝีมือดีมากๆ ที่สำคัญในปี 2032 จะมีการปรับรุ่นน้ำหนัก ที่มีรุ่นเล็กเข้ามา ซึ่งเป็นผลดีกับนักเทควันโดไทย ที่จะลุ้นเหรียญโอลิมปิกได้มากขึ้น