อนุบาลรือเสาะคว้าแชมป์ รุ่น 14 ปีหญิง ศึกวอลเลย์บอล ไทยเบฟ Domestic Powerการแข่งขัน

อนุบาลรือเสาะคว้าแชมป์ รุ่น 14 ปีหญิง วอลเลย์บอล ไทยเบฟ Domestic Power
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทยเบฟ Domestic Power เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปี แข่งขันระบบ 2 ใน 3 เซต โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา พบ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส เกมนี้ รร.อนุบาลรือเสาะเสียที่เสียเปรียบรูปร่าง ออกสตาร์ตแรงตั้งแต่ต้นเซตแรก เล่นได้อย่างครบเครื่อง ทำได้ดีกว่าทั้งลูกเสิร์ฟ และลูกตบสลับการหลอกหยอด ทำให้ขึ้นนำยาว 11-0 จึงเก็บเซตแรกได้ก่อน เซตที่สอง รร.อนุบาลรือเสาะ ยังเหนือกว่า แต่รร.สตรีอิสลามวิทยาก็พยายามสู้เต็มที่ ทำให้เกมสูสี จนกระทั่งท้ายเซต โดยจังหวะสุดท้ายของรร.อนุบาลรือเสาะทำได้ดีกว่าชนะไป 2-0 เซต 25-3 และ 25-22 รร.อนุบาลรือเสาะ คว้าแชมป์รุ่น 14 ปีหญิงไปครอง ส่วนอันดับสามเป็นของ รร.อิบตีดาวิทยา จ.นราธิวาส ที่ชนะ รร.บ้านบ้านบาตู จ.นราธิวาส 2-0 เซต
วอลเลย์บอลยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทยเบฟ Domestic Power เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ ผ่านการแข่งขันและพัฒนาทักษะให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ และส่งเสริมการก้าวสู่ระดับประเทศในอนาคต มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 207 ทีม รวมนักกีฬากว่า 2 พันคน ทั้งประเภทชาย-หญิง ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี