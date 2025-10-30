ศศิวิมล-สุภชีพ กวาด 3 ทอง ยิมนาสติกชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์และกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2568 ที่ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ในรอบชิงชนะเลิศ เฉพาะอุปกรณ์
ก่อนการแข่งขัน น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียน ได้นำผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ และ นักกีฬาร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อเป็นการไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทประชาชน
อุปกรณ์โต๊ะกระโดดหญิง เหรียญทอง ศศิวิมล เมืองพวน นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ (ชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์ สมุทรสาคร) 12.200 คะแนน , เหรียญเงิน ธารธิดา โซเฟีย รึคแคร์ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ (สโมสรยิมมาสเตอร์) 11.475 คะแนน , เหรียญทองแดง สุชาทิพย์ ใจประโชติ (ชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์ สมุทรสาคร) 11.000 คะแนน
อุปกรณ์ บาร์ต่างประดับ เหรียญทอง ธารธิดา โซเฟีย รึคแคร์ (สโมสรยิมมาสเตอร์) 12.350 คะแนน , เหรียญเงิน ศศิวิมล เมืองพวน 9.800 คะแนน , เหรียญทองแดง กัญญพัชร เกตุสกุล (สโมสรจินตนา) 9.100 คะแนน
อุปกรณ์ คานทรงตัว เหรียญทอง ศศิวิมล เมืองพวน 11.150 คะแนน , เหรียญเงิน กัญญพัชร เกตุสกุล 10.800 คะแนน, เหรียญทองแดง ธารธิดา โซเฟีย รึคแคร์ 10.600 คะแนน
อุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ เหรียญทอง ศศิวิมล เมืองพวน 12.800 คะแนน , เหรียญเงิน กัญญพัชร เกตุสกุล 11.050 คะแนน , เหรียญทองแดง (2 คน) ธารธิดา โซเฟีย รึคแคร์ และ สุชาทิพย์ ใจประโชติ 10.600 คะแนน
รุ่นประชาชนชาย อุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ เหรียญทอง วิศวยศ สาโรจน์ นักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ (สโมสรยิมมาสเตอร์) 12.450 คะแนน , เหรียญเงิน วีรภัทร ช่วยโสม นักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ (สโมสรยิมมาสเตอร์) 12.400 คะแนน , เหรียญทอแดง ธงชาติ มงคลธรรม (มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ สมุทรสาคร) 10.000 คะแนน
อุปกรณ์ ม้าหู เหรียญทอง สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด (ยิมมาสเตอร์) 12.500 คะแนน , เหรียญเงิน วีรภัทร ช่วยโสม 11.100 คะแนน , เหรียญทองแดง ธงชาติ มงคลธรรม 8.700 คะแนน
อุปกรณ์ ห่วง เหรียญทอง สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด 12.650 คะแนน , เหรียญเงิน วิศวยศ สาโรจน์ 12.200 คะแนน , เหรียญทองแดง ศรีมงคล ฉิมมารักษ์ (โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ) 10.400 คะแนน
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด เหรียญทอง ฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ และ อันดับ 5 ชิงแชมป์โลก อุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (สโมสรทหารอากาศ) 12.650 คะแนน , เหรียญเงิน วิศวยศ สาโรจน์ 12.000 คะแนน, เหรียญทองแดง สิทธิโชค พิมพ์ทอง (สโมสรยิมมาสเตอร์ ) 11.825 คะแนน
อุปกรณ์ บาร์คู่ เหรียญทอง สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด 12.150 คะแนน , เหรียญเงิน วีรภัทร ช่วยโสม 11.300 คะแนน , เหรียญทองแดง วิษณุ พักบางยุง (โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) 11.050 คะแนน
อุปกรณ์ บาร์เดี่ยว เหรียญทอง วีรภัทร ช่วยโสม 11.600 คะแนน , เหรียญเงิน สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด 11.200 คะแนน , เหรียญทองแดง ธงชาติ มงคลธรรม 10.250 คะแนน
ส่วนประเภทเยาวชนหญิง ปุณญิฉัตร อำมินทร์ (สโมสรจินตนา) คว้า 2 เหรียญทอง จากอุปกรณ์ โต๊ะกระโดด และ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ที่เหลือ วิดา ค้าเจริญ กับ ณัฐณิชา วงษ์สินธุ์วิเสส (สโมสร TCCS ) ได้เหรียญทองจากอุปกรณ์ บาร์ต่างระดับ และ อุปกรณ์คานทรงตัว
ขณะที่ประเภทเยาวชนชาย อนันดา จันทร์กรุง (ชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์ สมุทรสาคร) คว้าคนเดียว 3 เหรียญทอง จากอุปกรณ์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ / อุปกรณ์ห่วง และ อุปกรณ์บาร์เดี่ยว
ส่วนยิมเด็กเล็ก รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภท 8 คน และ 12 คน เหรียญทองตกเป็นของ ทีมยิมเด็กเล็กเพชรเกษม 81 ทีม A ได้คะแนน 16.500 และ 14.783 คะแนน
นักกีฬายอดเยี่ยม แอโรบิก ประชาชน น.ส.ชวิศา อินทกุล (สโมสรจินตนา)
นักกีฬายอดเยี่ยม แอโรบิก เยาวชน นนทวัฒน์ เพชรนอก
นักกีฬายอดเยี่ยม เยาวชนชาย อนันดา จันทร์กรุง ( 4 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง)
นักกีฬายอดเยี่ยม เยาวชนหญิง ปุญญิฉัตร อำมินทร์ ( 3 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน )
นักกีฬายอดเยี่ยม ประชาชนชาย สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด ( 4 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน )
นักกีฬายอดเยี่ยม ประชาชนหญิง ศศิวิมล เมืองพวน ( 5 เหรียญทอง )
นักกีฬายอดเยี่ยม แอโรบิก รุ่นยุวชน ธมลวรรณ ยะมะโน กับ พีรวิชญ์ ประเสริฐศรี
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยิมนาสติกชาย รุ่นประชาชน ได้แก่ สโมสร ยิมมาสเตอร์
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยิมนาสติกหญิง รุ่นประชาชน ได้แก่ สโมสรชมรมยิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากปีนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าทุกปี นอกจากนี้นักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ทั้ง ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, “โซเฟีย” ธารธิดา โซเฟีย ริคแคร์ , ศศิวิมล เมืองพวน ทำคะแนนออกมาเป็นที่น่าพอใจ การที่ได้ 12 คะแนนขึ้นไป และ ยิมนาสติกแอโรบิก ปีนี้มีการพัฒนาดีขึ้นมาก ถือว่าโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่เราหวังไว้ 5 เหรียญทอง ไม่น่าหนักใจแต่อย่างใด