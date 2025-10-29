โชติรินทร์ปราบดาวรุ่งอินโดนีเซีย ธรรม์คว้าชัยเข้าก่อนรองฯ เทนนิสจีเอสบี
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เป็นรอบเมนดรอว์ วันที่สาม
“เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า เยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน และเป็นมือวาง 10 ของรายการ ออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนเอาชนะ ดาเนียลลา คลารา สุริยาปรานาตา มือวาง 7 ดาวรุ่งของอินโดนีเซีย 2-1 เซต 6-4, 5-7 และ 6-2 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบสาม (16 คน)
โชติรินทร์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย พบกับพิมพ์ลภัส ลิม มือวาง 16 จากไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ ที่เข้ารอบด้วยการชนะ เฉิน ชิง อิง มือวาง 2 จากไต้หวัน 2-0 เซต 7-5, 7-5
ประเภทชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) “ไพน์” ธรรม์ พันธราธร ดาวรุ่งไทย ซึ่งเป็นมือวาง 5 ของรายการ ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง เอาชนะ เฉิน ควน-ถิง มือวาง 9 จากไต้หวัน 2-0 เซต 6-3, 6-1 ธรรม์ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ โรมัน คัลปิน มือวาง 4 ของรายการต่อไป
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสาม ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ชนะ ลอราวอน เบรเมอร์ (12-เยอรมนี) 6-2, 2-1 Ret. (เจ็บเข่าซ้าย) ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 15) แพ้ มิชก้า ซินแคลร์ โกเอนาดี (1-อินโดนีเซีย) 0-6, 1-6
ชายเดี่ยว รอบสาม ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี ชนะ ลุค เจี๋ย ซีโห (6-สิงคโปร์) 6-4, 3-6 และ 6-2 แดนไทย ตาก้อง แพ้ ฮาร์ อาบีร์ เซคอน (2-ออสเตรเลีย) 2-6, 0-6 อริยพล หลีกุล (14) แพ้ อารัธยา กษิทิศ (1-อินเดีย) 0-6, 0-4 Ret. (ปวดศีรษะ) ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (16) แพ้ เซฮุน พัค (3-ออสเตรเลีย) 0-6, 6-4 และ 3-6