กกท.ยืนยันไทยพร้อมเป็นจัดโมโตจีพี ฤดูกาลหน้า เปิดขายบัตร 3in1 พร้อมกันทั่วโลก 11 พ.ย. นี้
ความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” สนามประเทศไทย ภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์) ล่าสุด รัฐบาลไทย นำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงานแถลงข่าว พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 พฤศจิกายน โดยการแข่งขันรายการนี้จะระเบิดศึกในประเทศไทย เป็นสนามที่ 1 เปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เปิดเผยถึงนัยสำคัญของการที่ไทยถูกเลือกให้เป็นสนามแรกของฤดูกาล โมโตจีพี 2026 ว่า ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีและทำให้เราแตกต่างจากสนามอื่นๆ นั่นก็คือ เอกลักษณ์ความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่น และการสร้างบรรยากาศที่แฟนๆ ไม่มีวันลืม สำหรับไทยจีพี 2026 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้สนามประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่จัดการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็นเวทีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ครองใจผู้คน เราจะใช้ซอฟต์เพาเวอร์ของไทยในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม อาหารไทย ไปจนถึงกิจกรรมเสริมอย่างมวยไทย คอนเสิร์ต และกิจกรรมท้องถิ่น รวมทั้งชัตเติ้ลแต๋นที่เป็นภาพจำ ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์แบบไทยอย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่นำเสนอภาพจำที่ดีของประเทศไทยไปสู่แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก และยังเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ให้ไทยจีพี แตกต่างจากสนามอื่นๆ ในโลก ตามคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้ที่ว่า More Than A Race คือเป็นมากกว่าเพียงแค่การแข่งขัน แต่มีความหลากหลายในทุกมิติ
นอกจากความยิ่งใหญ่ของ Main Race แล้ว การจัด Pre-Season Test ที่ประเทศไทย ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนโมโตจีพีทั่วโลกเช่นกัน เนื่องจากทีมแข่งระดับโลกจะยกทัพวิศวกร นักวิเคราะห์ และรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อใช้ในฤดูกาล 2026 มาเปิดตัว และทดสอบอย่างเป็นทางการ ที่สนามช้าง อินตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เป็นที่แรกๆ ถือเป็นจุดเปลี่ยนเกม และเป็นชัยชนะเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดจากทั้งหมด 22 สนามทั่วโลก
ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงแผนงานการเปิดจำหน่ายบัตรว่า จะมีการจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) กรุงเทพ มีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมตัวแทนจาก Dorna Sports ร่วมงาน พร้อมเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการ โดยมีนโยบายที่สร้างความฮือฮาในตลาดโลก เราเป็นที่เดียวของโลก ที่มีจำหน่ายบัตรแบบ Physical Pass หรือบัตรแข็งที่ดีไซน์โฉมใหม่ตามคอนเซ็ปต์ในแต่ละปี ให้แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตได้มีโอกาสสะสมเป็นคอลเลกชั่น และได้เก็บเป็นของที่ระลึก เพื่อความประทับใจ พร้อมกับมอบประสบการณ์ Global Exclusive ที่ไม่มีสนามไหนในโลกทำได้ เพราะจะเป็นสนามเดียวของโลกของฤดูกาล 2026 ที่จะเป็นบัตร 3in1 ที่มอบสิทธิให้เข้าชมได้ครบทั้ง การทดสอบรถ (Pre-Season Test) ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ การแข่งขันจริง 27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม และใช้เป็นบัตรแอดมิชชั่นเข้ากิจกรรมบันเทิงภายนอกสนาม ทั้งคอนเสิร์ต มวย ร่วมสนุกฟรีในลานกิจกรรม บูธสินค้ามอเตอร์สปอร์ตชั้นนำ อาหารของดีของดัง ฯลฯ ตลอด 3 วันเต็ม
สำหรับช่องทางการเปิดจำหน่ายบัตรโมโตจีพี 2026 ได้แก่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram